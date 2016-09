Mit Ewald Haitz holt Eisental seinen Dorfbott zurück

Mit der Aufnahme des Bühler Stadtteils als Pilotgemeinde des Bundesforschungsprojektes SoNaTe (Soziale Nachbarschaft und Technik), bei dem es auch um die Kommunikation und das Miteinander geht, wurde in verschiedenen Sitzungen des Arbeitskreises Kommunikation und im Bürgerforum die Idee geboren, den Dorfbott wieder zurückkehren zu lassen, um so den Informationsfluss unter den Einheimischen zu verbessern, aber auch um den Neubürgern die Integration zu erleichtern.

Am Freitagabend war es dann erstmals so weit. Mit der Schelle (noch aus alten Zeiten) und dem "Dienstfahrrad" kam der Dorfbott in der Person des Affentalers Ewald Haitz zum Trottenplatz gefahren, wo ihn eine beachtliche Anzahl von Bürgern bereits erwartete. "Komme her ihr Lit, der Dorfbott het eich viel zu berichte hit", so seine Grußworte. Nicht im nüchternen Amtsdeutsch, sondern gewürzt mit humorvollen Pointen verkündete Ewald Haitz dann seine Neuigkeiten. So sei unter anderem der Bühler OB wieder im Rathaus I zu finden, übers Wochenende stünde das Bühler Schwimmbad den Hunden zur Verfügung, und den Besuch des Bauernmarktes in Bühl könne er auch nur wärmstens empfehlen. Und wegen der nächsten Stadtführung am 30. September mit Hermann (Männel) Deschner sollten sich Interessenten mit Elke Gottschall in Verbindung setzen. Auch den Termin zum Besuch des Bürgerprozesses zusammen mit Altschweier am 17. November, empfahl er dick im Kalender anzustreichen, denn letztlich gehe es dabei auch um die Zukunft der Ortschaft.

Aber auch aktuelle Neuigkeiten aus dem Vereinsleben hatte der Bott mitgebracht. Am 3. Oktober lädt der Turnverein zu einem Familienwandertag ein, und der vom Heimatverein angelegte Kräutergarten wäre - so weit noch nicht geschehen, unbedingt ein Besuch wert. Die Altpapiersammlung des Musikvereins am 29. Oktober sollte beachtet werden und auch der nun eine Klasse höher spielende SC Eisental würde sich über mehr Aufmerksamkeit seitens der Bevölkerung freuen.

Im Rahmen des kirchlichen Geschehens in der Gemeinde kamen die sozialen Projekte in Uganda und in Nepal, die von Eisental ausgehen, zur Sprache. Zuletzt dann die Bitte des DRK um mehr helfende Personen für die anstehenden Blutspendeaktionen. Und wer etwas günstig zu verkaufen oder gar zu verschenken habe, könne sich künftig auch an den Dorfbott wenden.

All die Informationen an diesem Abend fanden abschließend Platz an einer Stelle, wo sie in nächster Zeit in aller Ruhe studiert werden können. Und zur allgemeinen Klarstellung zum Schluss der Hinweis, dass der Dorfbott nur einmal im Monat kommt, und zwar immer am zweiten Freitag des Monats, das nächste Mal also am 14. Oktober zur gleichen Zeit.

Dann war es höchste Zeit, sich in Richtung Müllenbach zu verabschieden. Die letzte Station führte ihn dann nach Affental.