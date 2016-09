Ein Lächeln ins Gesicht der Patienten zaubern Bühl (eh) - Die Bühler Selbsthilfe- und Gesprächsgruppe für an Krebs erkrankte Frauen, die sich monatlich am zweiten Montag regelmäßig im Konferenzraum des Bühler Krankenhauses trifft, wird nun von Annika Kern geleitet. Die 34-Jährige, die als Psychoonkologin beim Klinikum Mittelbaden arbeitet, hat diese ehrenamtliche Aufgabe zum Monatsbeginn übernommen und für das nächste halbe Jahr ein Programm ausgearbeitet. Das Diakonische Werk Baden-Baden/Rastatt unterstützt sie in organisatorischen Fragen. Beruflich betreut Kern Patienten und deren Angehörige im Palliativzentrum Hub und im Klinikum-Standort Balg. "Der Beruf ist für mich Herzenssache und etwas sehr Sinnstiftendes", meint die ausgebildete Psychologin, die aus Münster stammt und in Ottersweier wohnt. Sie hat bereits ihren ersten Gruppenabend zum Thema Achtsamkeit geleitet. Die Teilnehmer tauschten sich darüber aus und machten kleine Übungen dazu, wie die einzelnen Teilnehmer für sich selbst sorgen können. "Ich bin mit viel Dankbarkeit und Offenheit empfangen worden. Die Arbeit mit den Frauen gibt mir auch sehr viel zurück", so Kern. Bei der Programmgestaltung stünden vor allem Dinge im Vordergrund, die Freude machen und schön sind. "Es ist wichtig, dass die Frauen sich gut aufgefangen fühlen und einen geschützten Raum für sich haben." Der Erfahrungsaustausch in der Gruppe sei für die Teilnehmerinnen sehr wichtig. Im September seien drei neu Erkrankte erstmals zur Gruppe gestoßen. Die langjährigen Teilnehmer, von denen etliche als geheilt gelten, hätten diese Frauen sehr ermutigen können. Adelheid Blaich, die die Selbsthilfegruppe für die Diakonie unterstützt, erklärt, dass rund 30 Frauen auf der Teilnehmerliste stünden. Durchschnittlich zwölf davon nehmen an den monatlichen Treffen teil. Beim jährlichen Ausflug mit der Baden-Badener Selbsthilfegruppe und bei der Weihnachtsfeier seien auch die Angehörigen eingebunden. "Ich freue mich, dass Frau Kern sich bereiterklärt hat, die Bühler Selbsthilfegruppe zu übernehmen und dass das Angebot, das es seit 15 Jahren in Bühl gibt, erfolgreich fortgeführt werden kann", so Blaich. Für die Selbsthilfegruppen organisiere die Diakonie eine Reihe gruppenübergreifender Angebote. Sie weist darauf hin, dass die Diakonie das 30-jährige Bestehen der Selbsthilfegruppen für Krebskranke am Mittwoch, 28. September, 17 Uhr, mit einem Festakt in Balg feiern wird. "Mit einer Krebsdiagnose sind Unsicherheit und Ängste verbunden. Wohl jeder kennt Beispiele aus dem Freundes- oder Familienkreis", so der Geschäftsführer des Diakonischen Werkes, Otto Tepper. Es sei mittlerweile in Fachkreisen anerkannt, dass die Selbsthilfegruppen neben der medizinischen Therapie eine wichtige Funktion hätten, um den Erkrankten aufzuzeigen, wie man mit der Krankheit umgehen könne. "Es passiert da viel Gutes. Ich bin froh, dass die Arbeit der Bühler Gruppe weiterblühen wird." Annika Kern verfüge durch ihre berufliche Tätigkeit über viel fachliche Kompetenz und ein breites Netzwerk. Das nächste Treffen findet am Montag, 10. Oktober, 18.30 Uhr, im Bühler Krankenhaus (Konferenzraum) statt. Dann geht es darum, mit Hilfe von Lachyoga ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben