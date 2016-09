Aufmerksam sein und den Mitmenschen die Hand reichen

Zur Übergabe der Zertifikate hatte Gerhard Bitzer vom Büro "Bürger helfen Bürgern" eingeladen. Das Büro ist im alten Schulhaus im Untertal untergebracht. Es ist im April eröffnet worden. Die Anregung für die Aktion sei von Bürgermeister Hans-Peter Braun gekommen, so Bitzer. Gemeinsam mit dem Kreisseniorenrat habe man das Projekt umgesetzt. 50 Bühlertäler Betriebe seien diesbezüglich angeschrieben worden.

"Wir freuen uns, dass 15 Betriebe teilgenommen haben. Diese zeigen damit, dass sie über das Bisherige hinaus ein zusätzliches Plus an Kundenfreundlichkeit bieten. Es geht darum, aufmerksam zu sein und den älteren Menschen ein wenig die Hand zu reichen", so Bitzer. Exemplarisch nannte er, eine Sitzgelegenheit anbieten oder ein Glas Wasser bereitstellen und die Möglichkeit einräumen, im Bedarfsfall eine Toilette zu benutzen. Ziel solle es sein, ältere Menschen freundlich, aufmerksam und unterstützend zu bedienen.

"Es ist wichtig, richtig zu reagieren, wenn verwirrte Personen, die unter Umständen demenziell erkrankt sind, in das Geschäft kommen", sagte der stellvertretende Vorsitzende des Kreisseniorenrats, Rudolf Fritz. Grundsätzlich gehe es darum, sich mehr um die Mitmenschen zu kümmern. Auch junge Menschen mit Handicap oder Mütter mit kleinen Kindern bräuchten in gewissen Situationen Unterstützung. Die Vision heiße, Nachbarschaft neu zu leben. Da immer mehr Menschen alleine wohnten, reichten die Angebote professioneller Helfer nicht aus. Soziale Netzwerke seien nötig, so Fritz. Er hoffe, dass sich in Bühlertal noch weitere Betriebe zertifizieren lassen. Bühlertal sei nun die zehnte Kommune im Landkreis, die an der Aktion teilnehme.

Bürgermeister Hans-Peter Braun lobte das Engagement des Büros "Bürger helfen Bürgern" und skizzierte die Tätigkeiten. Es gebe viele positive Rückmeldungen. Den Zugang zum Büro habe man mittlerweile durch das Anbringen von Handläufen verbessert. Man könne in dem Sinne von Barrierefreiheit sprechen, da die Bürgerbeauftragten auch Hausbesuche für Beratungsgespräche machen würden.

Braun wies daraufhin, dass der ambulante Dienst des Seniorenzentrums eine enge Kooperation mit den Bürgerbeauftragten anstrebe, um demenziell Erkrankten und ihren Familien passende Unterstützung anbieten zu können. "Ich beglückwünsche alle Betriebe, die heute das Zertifikat erhalten." Er hoffe, dass es für weitere Geschäfte Anreiz sei, sich der Aktion anzuschließen.

Ein Aufkleber an den Schaufenstern wird künftig auf den besonderen Service hinweisen. Folgende Betriebe erhielten das Zertifikat: Marinas Nähstube, Metzgerei Knopf, Bäckerei Lamprecht, Raumausstatter Frank Andrasch, Peters Gute Backstube, Mode Reith, Schwarzwaldapotheke, Axa Center Kohler, Friseur Merz sowie jeweils beide Filialen der Sparkasse, der Volksbank und der Spar- und Kreditbank.