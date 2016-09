Sozialer Status auch in der grünen Lunge



Bühl (gero) - Er ist ein Prachtexemplar, der Prototyp eines Holzfällers: Kernig, durchtrainiert, leicht wettergegerbt. Seine Jahresringe sieht man ihm gleichwohl nicht an, und im Gegensatz zu den meisten seiner Berufskollegen ist er nicht wortkarg: Norbert Peter ist aber nicht nur Holzfäller, er ist auch Ausbildungsmeister im Bühler Stadtwald. Im Gewann Bildeiche demonstrierten er und vier Auszubildende den Teilnehmern der Bühler Waldbegehung die Kriterien einer naturnahen Waldwirtschaft. Oberbürgermeister Hubert Schnurr konnte zum Ausflug in die grüne Lunge Bühls von einem Novum berichten. Erstmals nämlich nahm auch ein Abgesandter einer elsässischen Gemeinde an der Begehung teil: Der stellvertretende Bürgermeister von Brumath vertrat den Kollegen der Vimbucher Partnergemeinde Mommenheim, die - selten genug - über keinen eigenen Wald auf ihrer Gemarkung verfügt. Schnurr empfahl deshalb Ortsvorsteher Manuel Royal, im Zuge eines Partnerschaftsprojekts einen Hektar Wald in Mommenheim anzupflanzen. Über solche Bonsai-Größenordnungen kann man in Bühl nur milde lächeln. Mit 2 500 Hektar ist die Stadt einer der großen Waldbesitzer im Lande. Forstbezirksleiter Kay Karius erläuterte beim ersten Zwischenstopp an der Gemarkungsgrenze zu Bühlertal die nachhaltige und auf wissenschaftlicher Grundlage basierende Waldwirtschaft. Dabei gelte es, drei Parameter zu beachten: Temperatur, Niederschlagsmengen und die Bodenbeschaffenheit. Im vorliegenden Fall handle es sich an der Bildeiche um leicht versauerte, mäßig trockene Granitböden. Die Bestände sind mit Buchen, Douglasien, Kiefern und Tannen durchmischt. Nun soll auch die Eiche nachgezogen werden. "Ein sozialer Status ist auch im Wald wichtig", erläuterte Johannes Bohn. Der Förster in Diensten der Stadt hatte das kompakte wie informative Programm zusammengestellt und, assistiert von seinen Kollegen Manfred Ruf und Martin Damm, die Führung übernommen. Die Douglasie wurde Anfang der 50er Jahre im Bühler Stadtwald heimisch. Sie stammt ursprünglich aus Nordamerika, wächst schnell und wirft deshalb auch früher als andere Nadelbäume Ertrag ab; im Schnitt 100 Euro pro Festmeter. Ihr Nachteil: Sie ist pflegeaufwendig und muss individuell bis auf eine Höhe von zehn Meter geastet werden. Sie soll auch künftig zur Waldfamilie gehören, allerdings in einem naturnahen und von der Eiche dominierten Verbund. Im Klartext: Einige Baumarten werden zurückgedrängt, andere begünstig. Norbert Peter und das Ausbildungsquartett demonstrieren schließlich die fachgerechte Fällung einer 60 Jahre alten Douglasie. Sie sägten hierfür eine Fallkerbe ein und setzten mit der Spitze der Motorsäge den sogenannten Herzstich. Nach kräftigen Axthieben auf das Kerbholz knickte der Riese ächzend, aber durchaus in der gewünschten Fallrichtung ein. Am Ende lagen 4,65 Festmeter am Boden. Weil es sich um ein Prachtexemplar handelte, kommt die Douglasie zur Versteigerung nach Bad Rippoldsau-Schapbach. Norbert Peter schätzt den Erlös auf 1000 Euro. Der übrige, mit Ästen durchsetzte Stamm findet Verwendung in der Palettenindustrie.