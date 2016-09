Mit dem Schirm auf dem Michaelimarkt

In der Benshurststraße gab es einige leere Standflächen, was die Besucher und die standhaften Marktbeschicker aber nicht störte. Am frühen Nachmittag zog es viele Kunden über den Markt. Sie packten den Regenschirm ein, zogen sich das erste Mal nach den heißen Tagen eine dicke Jacke über und suchten nach Brauchbarem. Ein paar dicke Socken, wärmende Tees, Gewürze oder eine neue Handtasche durften es schon sein.

Auch nach dem einen oder anderen Eis verlangte so mancher kleine und große Besucher, obwohl der Obertorplatz an diesem Sonntag eher kein mediterranes Ambiente zu bieten hatte. Da zogen es einige Kunden vor, bei den Lichtenauer Acherdämonen eine frischgebackene Waffel zu essen.

Auch die Einzelhändler zeigten sich zufrieden, denn zahlreiche Gäste des Hanauerstädtchens nahmen die Gelegenheit wahr, einmal in aller Ruhe und ohne Alltagsstress durch die Geschäfte zu bummeln, sich die neueste Mode der Herbst- und Wintersaison anzusehen, vielleicht schon den ersten Pullover zu kaufen und zu erkunden, was Lichtenau zu bieten hat. Ob Küchenstudio, Elektrofachgeschäft, Optiker und Hörgeräteakustiker, Lebensmittelladen oder Kinderfachmarkt - die Händler standen ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite.

Wer es sich nach dem Bummel durch die Geschäfte und über den Michaelimarkt im warmen Stübchen gemütlich machen wollte, der zog weiter entlang der Hauptstraße bis zum "Hans-Michel-Hus", denn dort hatte der Heimatverein Medicus zu seinem "Grumbeerefest" eingeladen. Nachdem schon am Morgen nach dem Gottesdienst die Lichtenauer Trachtenkapelle für Stimmung gesorgt hatte, erfreute die Rentnerband am Nachmittag das Publikum mit bekannten Volksliedern, zu denen mancher leise summte.

Vieles erinnerte beim "Grumbeerefest" an die gute alte Zeit. Colette Meyer band mit Frauen und Mädchen Blumen aus den Lichtenauer Gärten zu farbenfrohen Kränzen. Auf dem Dachboden konnten die Besucher im Bücherflohmarkt nach einer neuen Lektüre stöbern, während andere in der Scheune und im Museum gesellig bei all den dargebotenen Speisen zusammensaßen.

Rund 60 Mitglieder und Freunde des Heimatvereins waren an diesem Tag im Einsatz. Viele von ihnen halfen schon am Vortag bei den Vorbereitungen. "Wir haben mehr als 100 Kilo Kartoffeln geschält für Suppe, Salat und Grumbeerekiechle", berichtete Rolf Karrais, Vorsitzender des Heimatvereins. Ohne die vielen fleißigen Hände sei das Fest nicht zu stemmen, betonte Karrais.