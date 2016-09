Feuerwerk mit sprühenden Pointen

Bühl (gero) - Die Elf ist so etwas wie eine Zusatzzahl: Zum elften Mal leuchtet in der Bühler Region, aber auch im Elsass das "Novemberlicht", und exakt elf Veranstaltungen der Kulturreihe verteilen sich zwischen dem 5. und 26. November auf elf Kommunen. Bürgermeister Wolfgang Jokerst spricht von einer Tradition, "die man nur halten kann, wenn man sie weiterentwickelt". Oberbürgermeister Hubert Schnurr ergänzt: "Die Novemberlicht-Tage sind ein fester Bestandteil des badisch-elsässischen Kulturkalenders, auf den wir nicht mehr verzichten möchten." Zwischen 2000 und 3000 Besucher zählten die Organisatoren im Schnitt in den vergangenen Jahren. Vor allem mit den Mundartkünstlern beidseits des Rheins besitze das "Novemberlicht" bundesweit ein Alleinstellungsmerkmal, berichtete Petra Ewert, Abteilungsleiterin des Fachbereichs Kultur, Schule und Sport. Mit humorvollen Geschichten, Schauspiel und Musik werde bewusst, "dass wir links und rechts des Rheins kulturelle Wurzeln haben". Zum ersten Mal ist die elsässische Gemeinde Drusenheim mit von der Partie. Finanziell trage sich die Veranstaltung inzwischen selbst. Furios gleich der Auftakt am 5. November im Bühler Bürgerhaus: mit René Egles, dem "Urgestein des Novemberlichts" (Ewert) und dem Bühler Kabarettisten Jörg Kräuter. Egles, riesig von Statur und an Ausdruckskraft, tiefgründig, philosophisch und heimatverbunden, verzaubere sein Publikum mit Warmherzigkeit und Lebensweisheit, ganz ohne erhobenen Zeigefinger, stellte Martina Decker (Kulturbüro) das Programm im Einzelnen vor. Er liebe das Leben und den einfachen Genuss, "der aber nicht auf Kosten anderer entsteht". Er sei ein Schlitzohr, ein Filou, ein schlichter wie weiser Mann zugleich. Manch einer schnäuze verstohlen in sein Taschentuch, wenn er tief bewegt über die Bedeutung und die Kraft der Mutterhände singe. Kurzum: René Egles zeuge von dem "Reichtum und der Tiefe der elsässischen Kultur". Mit Egles wird auch der Bühler "Heim- und Armleuchter" Jörg Kräuter auf der Bühne stehen, heißt es in der Programmvorschau. Der kabarettistische Nachtwächter werde das erste Leuchtfeuer mitentzünden. Die Bühler Feuerwehr sei in höchster Alarmbereitschaft. Ausreichende Löschmittel stünden im Foyer zur Verfügung. Somit dürften sich die Besucher auf ein "abendliches Feuerwerk an Lachsalven und sprühenden Pointen" freuen. Als "Leckerbissen" kündigte Martina Decker Gunzi Heil und Harald Hurst an, die am 26. November im Haus des Gastes in Bühlertal das Novemberlicht 2016 ausblasen werden. Sie haben angeblich kein festes Programm, sondern "vertrauen lieber dem Moment". Und sie haben einen Vorsatz: Ihr Publikum so zu unterhalten, dass es froh ist, nicht daheim geblieben zu sein. Schon äußerlich ein ungleiches Paar, wie es verschiedener nicht sein könnte. Zumal Harald Hurst nicht in die Kategorie Kabarettist oder Comedian eingeordnet werden kann, sondern eher als Schriftsteller und literarischer Entertainer durchgeht. Als solcher ist er seit vielen Jahren auf den Bühnen der Region unterwegs. Harald Hurst ist der meistgelesene Autor badischer Zunge. Vielleicht weil er mit seinen spontan erzählten Anekdoten, mit seinen Gedichten von der vertrackten Komik des Alltags und mit seinen Antihelden das Publikum zum Lachen über sich selbst bringt. Gunzi Heil, mehrfacher Kleinkunstpreisträger des Landes, ist hingegen ein "freilaufender" Kabarettist, Musiker, Parodist, Puppenspieler - und am liebsten alles gleichzeitig. Am Klavier testet er den badischen Slang auf seine Evergreen-Tauglichkeit zwischen Blues, Boogie und Ballade. Er schafft es, in einem Turbo-Tempo an den Tasten Märchen auf 100 Sekunden schrumpfen zu lassen oder sorgt mit seinen Puppen für kuriose Kapriolen.