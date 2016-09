Jede Menge "Magengrimmen" im Auewald Bühl (gero) - Was der Borkenkäfer für den Hochwald, ist ein Pilz für den Auewald: ein Eschenbaum- und damit Umsatzvernichter. Wobei Letzterer, unabhängig vom Wetter, gnadenlos zuschlägt und probate Gegenmittel nicht zur Verfügung stehen. Im zweiten Teil der Bühler Waldbegehung (wir berichteten) konnten sich Stadt- und Ortschaftsräte ein Bild vom Schadensausmaß in den Beständen zwischen Balzhofen und Oberbruch machen. Forstdirektor Kay Karius und der zuständige Revierleiter Johannes Bohn erläuterten das Eschentriebsterben augenscheinlich an vorgeschädigten Bäumen. Der 320 Hektar große Auewald ist zu 25 Prozent oder 67 Hektar mit Eschen bestückt. Im besten Fall könnten zehn Prozent des Bestandes überleben. Wie Karius berichtete, sei der Pilz Mitte der 90er Jahre aus Südostasien über Litauen nach Mitteleuropa eingeschleppt worden und breite sich durch Symbiose aus. Die ersten Baumerkrankungen im Bühler Stadtwald seien 2009 festgestellt worden. "Die Esche war darauf genetisch nicht vorbereitet." Inzwischen seien auch die Altbestände und hier nicht nur die Kronenbereiche, sondern auch die Stämme betroffen. Die Folge: Innerhalb von ein bis zwei Jahren verfaulen die Wurzeln. Damit nicht genug: Auch der Eschenbastkäfer aus der Unterfamilie der Borkenkäfer verbeißt sich an der Esche, indem er seine Brut in die Rinde legt. Der Forstbezirksleiter sprach von einem "rasanten Absterben". Nur noch sieben Prozent der Eschenbestände seien symptomfrei. Die Zeit zur Baumentnahme also drängt. Karius bereitete die Kommunalpolitiker vorsorglich schon einmal auf größere Kahlflächen im Auewald vor. Pro Jahr gelinge eine Walderneuerung auf maximal sechs Hektar. Als Esche-Ersatz werden Eiche, Erle und Pappeln nachgezogen. Letztere gelten für die nächsten 30 bis 40 Jahren als die schnellste Lösung. Die Pappel steht im Ruf, die Fichte des Auewalds zu sein. Sie erlöst rund 60 Euro pro Festmeter, die Esche 85. Johannes Bohn ("Das verursacht Magengrimmen") setzt auf neue Mischbaumarten und langfristig wieder auf "hoch produktive Standorte". Wie wertvoll die Esche vor allem für die Möbelproduktion ist, verdeutlichte er anschaulich an einem Esche-Schränkchen. Danach erläuterte er die Naturverjüngung von Rot- und Stileichen in einer vom Jagdpächter eingezäunten Fläche. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben