Alte Gewölbebrücke wird saniert Rheinmünster (ar) - Wie landauf und landab muss auch die Gemeinde Rheinmünster Geld in die Hand nehmen, um ihre Brücken, die oftmals sanierungsbedürftig sind, in Schuss zu halten. In der Gemeinderatssitzung am Montagabend erteilte das Gremium der Sanierung einer fast unscheinbaren, aber historischen Brücke in Stollhofen grünes Licht. Vor einigen Jahren wurde lange darüber diskutiert, welche Brücken an vorderster Stelle im Dringlichkeitskatalog stehen. Für die Städte und Gemeinden besteht die Verpflichtung, alle Ingenieurbauwerke, für die sie als Träger der Straßenbaulast zuständig sind, einer regelmäßigen Überwachung und Prüfung zu unterziehen. Nun ist die alte aus Stein errichtete Gewölbebrücke über den Mühlbach, die in der Verlängerung der neugebauten Fußgänger- und Radbrücke von vielen Ausflüglern, Kindern und Erwachsenen benutzt wird, an der Reihe. Sie war insbesondere in der Vergangenheit von großer Bedeutung, denn über sie wurde die Zufahrt nach Stollhofen gewährleistet. Es wird sogar vermutet, dass die Steinbrücke noch Teil der alten Festungsanlage ist. Voraussichtlich im Oktober sollen die Sanierungsarbeiten beginnen, die zum Angebotspreis von knapp 19000 Euro an eine Firma aus Bietigheim vergeben wurden. Wie Bauamtsleiter Konrad Reith informierte, werden Fugen und Risse ausgebessert, insbesondere im unteren Gewölbebereich. Ebenfalls Einvernehmen herrschte hinsichtlich der Vergabe von Ingenieurleistungen, die im Rahmen der Modernisierung der Grundschule in Söllingen notwendig werden. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben