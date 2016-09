Schnelligkeit, Geschick und Teamarbeit gefragt Bühlertal (red) - Die Nachwuchssanitäter des DRK Bühlertal landeten beim Bundeswettbewerb des Jungendrotkreuzes (JRK) im bayerischen Straubing auf Platz sechs. Damit schafften es die badischen Landessieger (das BT berichtete) unter die zehn besten Teams in ganz Deutschland. Bei dem Wettbewerb der Altersstufe III zeigten 200 Teilnehmer zwischen 16 und 27 Jahren am vergangenen Wochenende ihr Können, geht aus einer Mitteilung des bayerischen JRK hervor. Adrian Bross und Manuela Weber begleiteten Miriam und Annika Theurer, Samantha Plättner, Sonja Scholz, Milena Kist, Niklas Eckerle sowie Benedikt und Franziska Falk nach Straubing. Schon bei der Anreise traten Komplikationen auf. Die Gruppe verpasste beim Umsteigen ihre Anschlusszüge und erreichte ihr Ziel erst um 22 Uhr. Somit verpassten die Bühlertäler eine angekündigte Druckereibesichtigung. Alle Jugendlichen und ihre Begleiter waren in einem Gymnasium untergebracht. Jeder Gruppe wurde ein Klassenzimmer zugewiesen, in dem sie auf Luftmatratzen und mit Schlafsäcken übernachten konnten. Der nächste Tag sollte anstrengend werden. Vor allem aber wurde der Samstag nass. Es regnete in Strömen. Deshalb wurden einige Stationen des Wettbewerbsparcours ins Schulgebäude verlegt. Zunächst ging es aber an die Aufgaben in der Straubinger Innenstadt. Ganz nach dem Motto "Wir sind ja nicht aus Zucker" zogen die Bühlertäler mit Regenjacken und Schirmen bewaffnet los, gespannt auf das, was sie erwartete. An unterschiedlichen Notfallstationen wurden realistisch geschminkte Darsteller als Verletzte erstversorgt, in die stabile Seitenlage gebracht, Druckverbände angelegt und Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt. Die Bergwacht und die Wasserwacht des Roten Kreuzes sowie eine Rettungshundestaffel ergänzten den Parcours. Die Jury legte ihr Augenmerk auf Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Teamarbeit, teilt der Veranstalter mit. Nicht nur Erste Hilfe war gefragt. Der Bundesverband hatte sich zum Wettkampfthema "Vielfalt" einiges überlegt. Auch soziales Engagement, politische Bildung, Wissen über das Rote Kreuz und sportliche Teamarbeit spielten eine Rolle. Die Teilnehmer sollten einen einminütigen Werbefilm über das JRK drehen und eine ganze Zeitungsseite mit Texten über dessen Vielfalt füllen. Außerdem galt es, Menschen aus anderen Kulturen die deutsche Gesellschaft näher zu bringen. Dafür erklärten die jungen Erwachsenen Verhaltensregeln, erstellten eine Liste mit den schönsten Sehenswürdigkeiten und notierten verschiedene Gerichte, die man bei einem Besuch in Deutschland kosten sollte. Ums Essen ging es auch bei einer anderen Aufgabe, bei der verschiedene Speisen, Nahrungsmittel und Getränke auf Kontinente verteilt und dem Frühstück oder Abendessen zugeordnet werden mussten. Bei Sushi fiel das noch leicht, aber die Frage, wo die meisten Kartoffeln gegessen werden, war schon schwieriger, schreibt der Ortsverein. Die Teilnehmer aus Bühlertal mussten an diesem Tag vielseitig ihr Können unter Beweis stellen. Eine weitere Herausforderung bestand darin, einen Einsatz in Kriegs- und Katastrophengebieten zu planen. Bei der Erste-Hilfe-Gruppenaufgabe war schnelles Handeln angesagt. Fünf Jugendsanitäter mussten in einem gestellten Szenario mit fünf Verletzten agieren. Für die Siegerehrung hatte der Kreisverband Straubing/Bogen einen bayerischen Abend mit Livemusik vorbereitet. Den ersten Platz belegte das Team aus Rheinland-Pfalz. Auch wenn sie nicht als Gewinner aus diesem Wettbewerb hervorgingen, feierten die Bühlertäler ihren Einzug unter die besten Zehn. Die stressige Vorbereitungszeit war dabei schnell vergessen. Am Sonntag traten alle Gruppen den Heimweg an. Die Jugendrotkreuzler aus Bühlertal wurden mit einem großen Banner von der Bereitschaftsleitung empfangen. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben