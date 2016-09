Bereits die Schüler für Natur und Heimat begeistern

Athen

Blitzkarriere mit Fragezeichen Athen (dpa) - Aleksander - wer? Aleksander Ceferin (Foto: dpa) startet als Favorit in das Wahl-Duell um die Nachfolge von Michel Platini als UEFA-Chef. Auch der Deutsche Fußball-Bund unterstützt den slowenischen Nobody. Doch die Blitzkarriere Ceferins wirft Fragen auf. » Weitersagen (dpa) - Aleksander - wer? Aleksander Ceferin (Foto: dpa) startet als Favorit in das Wahl-Duell um die Nachfolge von Michel Platini als UEFA-Chef. Auch der Deutsche Fußball-Bund unterstützt den slowenischen Nobody. Doch die Blitzkarriere Ceferins wirft Fragen auf. » - Mehr

Baden-Baden

Verwaltung will sparen Baden-Baden (sre) - Die städtischen Finanzen entwickeln sich positiver als erwartet: Das geht aus den Unterlagen der Verwaltung für die nächste Hauptausschusssitzung hervor. Trotzdem soll gespart werden - unter anderem bei der Fontäne am Augustaplatz (Foto: Archiv/zei). » Weitersagen (sre) - Die städtischen Finanzen entwickeln sich positiver als erwartet: Das geht aus den Unterlagen der Verwaltung für die nächste Hauptausschusssitzung hervor. Trotzdem soll gespart werden - unter anderem bei der Fontäne am Augustaplatz (Foto: Archiv/zei). » - Mehr