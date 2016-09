Nach einer Stunde Licht am Ende des Tunnels Bühl (sie) - Und dann verschwindet Viviane Walzok im Dunkeln. Der Stollen scheint sie zu verschlucken. Nur noch die tanzenden Lichtkegel der Taschenlampen zeigen, wie sich die Geschäftsführerin des Zweckverbands Hochwasserschutz Raum Baden-Baden/Bühl und ihre Begleiter den Weg durch den Tunnel bahnen. Einen Kilometer ist der Flutkanal zwischen dem Rückhaltebecken am nördlichen Bühler Stadteingang bis nach Altschweier lang. Gestern Vormittag wurde er erstmals seit der Fertigstellung im Jahr 2013 komplett begutachtet. Feuerwehrmänner begleiten Walzok bei ihrem Kontrollgang. Zwei Floriansjünger schreiten ein paar Meter voraus. Sie sind ausgerüstet mit kompletter Atemschutztechnik und Geräten, die Alarm schlagen, sollten sie gefährliche Gase messen. Doch das erwartet niemand. Denn vor der Begehung hat die Truppe von Kommandant Günter Dußmann ihren neuen XXL-Ventilator ausgepackt. Der Großlüfter, den die Feuerwehr seit diesem Jahr im Gerätehaus stehen hat, ist eigentlich dafür gedacht, Qualm aus Industriehallen zu blasen. Jetzt stellen die Kameraden das 100-PS-Gebläse vor dem Stollenausgang am Rückhaltebecken westlich der alten B3 auf und lassen es ordentlich röhren. "Innerhalb von eineinhalb Minuten ist der Tunnel damit komplett durchgelüftet", erklärt Dußmann. Doch auch das ist im Grunde nur eine reine Vorsichtsmaßnahme für die Teilnehmer des Kontrollgangs. Auf den ersten Metern des Tunnels fällt durch Schächte noch Licht hinein, auch am anderen Ende am Hessensteg in Altschweier gibt es solche Öffnungen. "Der Stollen hat eigentlich eine natürliche Belüftung, da sollte nichts passieren", sagt Walzok. Aber Vorsicht ist eben die Mutter der Porzellankiste. Sie und ihre Kollegen vom Zweckverband Hochwasserschutz schauen regelmäßig beim Stollen vorbei, der die Stadt Bühl vor einer Flut schützen soll, wie sie rein statistisch gesehen alle 100 Jahre vorkommt. Alle drei Monate nehmen die Hochwasserexperten beispielsweise das Tor am Ende des Flutkanals beim Rückhaltebecken in Augenschein, das sich automatisch öffnet, wenn eine gewisse Wassermenge von innen dagegendrückt. Darüber hinaus gibt es noch weitere Notsysteme, sollte dieser Mechanismus versagen. Ebenfalls auf der turnusgemäßen Wartungsliste steht das sogenannte Ausleitungsbauwerk in Altschweier. Eine komplette Begehung des Stollens hat es seit der Fertigstellung 2013 aber nicht mehr gegeben. "Wir schauen heute beispielsweise, ob es Schäden am Beton gibt", erklärt Walzok. Sie und Detlef Kuhn vom Karlsruher Ingenieurbüro Müller und Hereth sowie Harald Meier, technischer Betriebsleiter des Zweckverbands, nehmen die Röhre genau unter Lupe. Als sie nach rund einer Stunde in Altschweier wieder Licht am Ende des Tunnels sehen, ziehen sie eine zufriedene Bilanz. "Es ist alles soweit in Ordnung. Darüber bin ich sehr glücklich", sagt Walzok. Einzig ein paar Stellen hat sie sich notiert, an denen kosmetische Arbeiten an einigen Fugen notwendig sein könnten. "Die werden wir bei der nächsten Begehung noch einmal überprüfen", erklärt sie. Die Gewährleistung der Herstellerfirmen für das Hochwasserschutzsystem, das 17 Millionen Euro gekostet hat, laufe fünf Jahre. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Neuer Leiter der Musikschule Rastatt (ema) - Nach dem Gitarristen Arnold Sesterheim nimmt nun ein Posaunist den Taktstock in der Musikschule Rastatt in die Hand. Markus Bruschke wird zum 1. Oktober Leiter der städtischen Einrichtung. Der 33-Jährige dirigiert außerdem den Musikverein Würmersheim (Foto: hli). » Weitersagen (ema) - Nach dem Gitarristen Arnold Sesterheim nimmt nun ein Posaunist den Taktstock in der Musikschule Rastatt in die Hand. Markus Bruschke wird zum 1. Oktober Leiter der städtischen Einrichtung. Der 33-Jährige dirigiert außerdem den Musikverein Würmersheim (Foto: hli). » - Mehr