Denkmal im Untertal zu vermieten Bühlertal (gero) - Die Villa Maria wird nun wohl doch kein Obdach für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge werden. Wie die Eigentümerin Leokadia Maier im BT-Gespräch wissen lässt, wolle sie für das denkmalgeschützte Haus in der Laubenstraße auf dem freien Wohnungsmarkt einen Mieter finden. Ursprünglich sollte der Caritasverband Rastatt das charakteristische und derzeit leerstehende Gebäude mit elternlosen Flüchtlingskindern belegen. Auch wenn sich das Datum für eine Anmietung durch den Caritasverband immer wieder verschob, so hatte der Technische Ausschuss des Bühlertäler Gemeinderats am 25. Juli endgültig den Weg für eine Nutzungsänderung einstimmig freigemacht. Der Caritasverband wollte das Haus bis zum Jahresende zunächst mit acht Minderjährigen (bis 17 Jahre) belegen und für eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung sorgen. Leokadia Maier ist inzwischen jedoch zu der Auffassung gelangt, dass eine Unterbringung von familiär und sozial entwurzelten Kindern und Jugendlichen mitten in einem Wohngebiet nicht sinnvoll erscheint. Sie befürchtet Ärger mit den Nachbarn, aber auch Vandalismus. Die Caritas ihrerseits, lässt Maiers Anwalt wissen, habe durch einen Architekten einen Sanierungsstau vor allem bei der Elektroinstallation in sechsstelliger Höhe feststellen lassen, dessen Beseitigung er seiner Mandantin nicht raten könne. Er empfiehlt stattdessen Vermietungsalternativen. Die Eigentümerin verweist auf eine erst vor einem Jahr vorgenommene Generalrenovierung des Hauses, für die sie bereits eine sechsstellige Summe investiert habe. Nun präferiert sie die Vermietung an eine Familie, als Arztpraxis, Therapiezentrum oder Anwaltskanzlei. Der Rechtsbeistand der Caritas bekundet, dass es nicht Aufgabe der Mieterin sein könne, den Investitionsstau zu beseitigen. Die "finanziellen Rahmenbedingungen" müssten stimmen. Beide Partner könnten unter diesen Gesichtspunkten "auf keinen Nenner kommen". Die Villa Maria beherbergte bis in die 50er Jahre die Arztpraxis Fiege. Das herrschaftliche Anwesen mit einer stattlichen, geschwungenen Holztreppe und einem laubenartigen Garten mit Pavillon wechselte danach in den Besitz von Rolf und Leokadia Maier, die das Haus Mecki betrieben. Die Villa wurde als Kaspar-Hauser-Schule mit Grund-, Haupt- und Realschulzug für die im heilpädagogischen Haus Mecki untergebrachten von ihren Eltern verlassenen Kinder und Jugendliche geführt. Nach dem Entzug der Betriebserlaubnis als heilpädagogisches Kinder- und Jugendheim durch den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) in Stuttgart und der daraus resultierenden Insolvenz im Juni 2013 waren mehrere Versuche gescheitert, eine adäquate Folgenutzung hinzubekommen. Seither sind 70 Arbeitsplätze verloren gegangen. Schließlich mietete das Landratsamt Rastatt das Mecki an und belegte es ab Dezember 2015 in der Folge mit 50 Flüchtlingen. Die Überraschung dann am 8. September, als die Kreisverwaltung die Aufgabe als Flüchtlingsunterkunft kommunizierte. Begründet wurde die Entscheidung mit rückläufigen Zuweisungszahlen. Tatsächlich aber waren auch die exorbitant gestiegenen Gebäudeversicherungsprämien die Ursache. Leokadia Maier erinnert sich noch gut an folgende Aussage eines Versicherungsvertreters: "Wenn es hier brennt, sind wir bankrott." Seltsam für Maier nur: Früher waren im Mecki 50 Kinder untergebracht - bei erheblich geringeren Prämien. Inzwischen sind die Flüchtlinge ausgezogen und wohnen nun im "Badischen Löwen" in Bühlertal, in Bühl oder Gernsbach. Es waren hauptsächlich Familien mit Kindern, die überwiegend aus Syrien, Afghanistan, Afrika oder aus dem Iran stammen. Leokadia Maier vermisst sie und behält sie in bester Erinnerung: "Sie waren höflich, zuvorkommend und hilfsbereit." Heute noch kämen zwei bis drei täglich, um zu putzen oder aufzuräumen. "Ich habe sie gerne bei mir gehabt, es war ein schönes Miteinander", blickt sie dankbar zurück. Die Zufriedenheit der Flüchtlinge führt Leokadia Maier auch auf die vergleichsweise komfortable Unterbringung zurück: Alle Zimmer verfügen über Bad und Toilette. Und auch die Grünanlagen, vor allem aber der Bolzplatz, hinterließen großen Eindruck. Der Mietvertrag mit dem Landratsamt wurde am 1. November 2015 mit einer Laufzeit von fünf Jahren geschlossen. Allerdings soll es eine Ausstiegsklausel geben, die sich an der Zuweisungsquote orientiert. Nun, da wieder Stille und Einsamkeit im Mecki eingetreten sind, denkt Leokadia Maier über eines nach, an das sie nie zu denken glaubte: an einen Verkauf des stattlichen Anwesens hoch droben im von Wald umsäumten Schönbüchweg. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





