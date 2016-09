Stadt und Betriebe betreten "neuen Weg"

Der Gedanke, eine Infoschau in größerem Rahmen zu veranstalten, sei im Juli von Cum Natura und der Steinbildhauerei Jacobs an die Stadt herangetragen worden, berichtet Bergmaier. Der Imkermeister Stefan Kumm öffnet an diesem Sonntag im Rahmen der Landkreis-Reihe "Gläserne Produktion" die Pforten seines Betriebs im Froschbächle. Die Leiterin des Fachbereichs Wirtschaftsförderung zeigt sich "begeistert, was in der Kürze der Zeit auf die Beine gestellt wurde". Denkbar sei eine jährlich rollierende "Expo" in den Gewerbegebieten. Im Froschbächle erwartet die Besucher am Sonntag neben offenen Türen auch ein attraktives Rahmenprogramm. Familien mit Kindern, an Technik, Kultur und Genuss Interessierte sollen gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Eröffnet wird der Infotag um 11 Uhr im Bühler Innovations- und Technologiezentrum BITZ von OB Schnurr und BITZ-Geschäftsführer Jürgen Braun. Die musikalische Umrahmung übernimmt die städtische Musikschule. Der Künstler Thomas Reinhold stellt aus, außerdem sind Werke des Studentenwettbewerbs zum Musikfestival "Hochkultur" zu sehen. DJ Max, bekannt durch die After-Work-Partys im Stadtgarten, unterhält mit Chillout-Musik. Die im Gründerzentrum ansässigen Firmen laden zu Betriebsbesichtigungen ein. Ab 14 Uhr offeriert Elvira Ertas bei SW Design einen Zumba-Schnupperkurs. Bei der Firma E.Sense im BITZ ist ein Retro-Game-Bereich mit Beamer und Soundanlage eingerichtet.

Beim Unternehmen Bilderreich wird ein Großformat-Scanner vorgestellt. Die Feuerwehr ist bei Cum Natura mit Fahrzeugen vor Ort und bietet Rundfahrten und Wasserspiele an. Hausführungen sind im Hotel am Froschbächel möglich. Bei der Steinbildhauerei Jacobs können die Besucher selbst Hand anlegen. Bei der Firma Jäckel Eberle-Hald sind ein Bagger und Miniradlader in Aktion. Die Anwaltskanzleien Bolinger (Tombola) sowie Dr. Reichert & Kollegen (Kinderschminken) sind ebenfalls mit dabei. Wasserspiele und eine Hüpfburg sind bei der Firma Matech zu erleben. Dort präsentiert sich auch "Artissimo", ein Verbund von Handwerksbetrieben. Bei der Autobahnpolizei gibt es eine Fahrzeugschau sowie einen Alkoholbrillenparcours.

Auch der städtische Bauhof und die Stadtgärtnerei sind geöffnet und laden zum Rundgang ein. Mit einer Ausstellung "Kunst & Wein" sowie Weinverkostung und Kellerführungen bereichert das Weingut Duijn das "Expo"-Programm. Mit Hovercrafts, Elektrokarts und sogenannten Gators ist die Firma Sator vor Ort. Abwechslungsreiche gastronomische Angebote erwarten die Besucher an vielen Stellen ihres Rundgangs durch das Froschbächle.