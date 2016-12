Noch ein Schwelbrand

Damit ist zunächst einmal auch die Ausrückzeit sprich der Bauzeitenplan vorläufig eingeäschert. Ursprünglich hatte die Verwaltung damit geliebäugelt, noch in diesem Herbst den symbolischen Spaten anzusetzen. Die Blaulichter bleiben nun aber erst einmal aus: Fehlalarm.

Oberbürgermeister Hubert Schnurr hat es nach der neuen Lagebeurteilung nun nicht mehr ganz so brandeilig und ließ ein Fachbüro einschalten. Die Lärmemissionen werden gewöhnlich nach "groben Annahmen" geschätzt, jetzt soll dies etwas genauer und wissenschaftlicher geschehen. Klar ist für ihn: "Die Richtwerte müssen eingehalten werden. Und dies gilt es gutachterlich nachzuweisen." Den Eingang der Expertise erwartet er möglicherweise noch im alten Jahr. Dann könnte im "späten Frühjahr" endlich der Spaten zum Einsatz kommen. Ein Jahr später dürfte dann das neue Feuerwehrhaus seinen Betrieb aufnehmen. Insgesamt werden für das Lagezentrum West im neuen und übernächsten Haushalt 2,7 Millionen Euro eingestellt. An dem neuen Standort sollen die Abteilungen Balzhofen, Oberweier und Vimbuch konzentriert werden, um die Schlagkraft zu erhöhen und die Ausrückzeiten zu verringern. Die Option, dort eines Tages auch die Abteilungen Moos und Oberbruch unterzubringen, ist aufgrund der zur Verfügung stehenden Flächen berücksichtigt.

In der Vergangenheit hatte es um das Vorhaben jede Menge Alarmmeldungen im Gemeinderat gegeben. Vor allem Karl Ehinger (FW) hatte stets die Hochwasserproblematik im Bereich der K3747 thematisiert. Dieser war am 1. Juni 2013 Schauplatz eines Großeinsatzes von Feuerwehr und THW, nachdem drei von sieben Stahlklappen im Rückhaltebecken Waldhägenich dem Druck von 2,2 Millionen Kubikmeter Wasser nicht mehr standhalten konnten und automatisch öffneten. Die Folge: Der Sulzbach verließ sein Bett und drohte Balzhofen zu fluten. Für einen Schwelbrand sorgte zudem die Ausweisung von zwei Mischgebieten. Anwohner argwöhnten, zu Erschließungskosten herangezogen zu werden. OB Schnurr stellte in einer Gemeinderatssitzung im Juli dieses Jahres richtig, wonach Erschließungskosten nur dann anfielen, wenn Grundstücke tatsächlich auch bebaut würden.