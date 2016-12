Dialog der Kulturen

Bühl - In einer Zeit, in der das Aufeinandertreffen von Orient und Abendland überwiegend kriegerisch stattfindet, zeigt das Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl mit dem Engagement des Pera Ensembles einen anderen, gleichsam versöhnenden Weg. In Pera, Istanbuls altem Diplomatenviertel, lebten seit jeher Menschen unterschiedlicher Nationen und Religionen in direkter Nachbarschaft.

Der Dialog der Kulturen ist auch ein großes Anliegen des Musikers Mehmet Yesilçay, der mit seinen Projekten die wechselseitigen Beziehungen der Musik von Orient und Okzident miteinander vereint. Das spiegelt sich auch in der Besetzung wider, denn im Ensemble treffen international renommierte Spezialisten der historischen Aufführungspraxis aus Europa auf die Elite der türkischen Kunstmusik.

Gemeinsam mit der ausdrucksstarken italienischen Sopranistin Francesca Lombardi Mazzulli machte sich das mit dem Klassik-Echo prämierte Pera Ensemble am Montagabend auf, den Spuren von Freuden, Leiden und Launen der Liebe in der italienischen Musik des Frühbarock zu folgen.

Mit hinreißendem Schwung und duftigem Kolorit erklingen Instrumental- und Vokalsätze von Monteverdi, Strozzi, Falconieri und anderen Komponisten des 17. Jahrhunderts. Selten tauchen komponierende Damen wie die Venezianerin Barbara Strozzi in Programmen auf. Nicht so im Bürgerhaus, wo gleich zwei ihrer Arien von der mit kristallklarer Sopranstimme agierenden Francesca Lombardi Mazzulli den Saal durchströmen.

Von der erst vor wenigen Tagen überstandenen Erkältung ist rein gar nichts zu verspüren. Quicklebendig ist die Dame im türkisen Kleid, geht auch gerne mal singend ins Publikum. Sie versteht es bestens, "dolce" barocke Liebeserklärungen zu hauchen, dann wieder mit kraftvollem Timbre Koloraturen aufsteigen zu lassen.

Mehmet Yesilçay stellt die Biografie von Ali Ufki vor, der eigentlich als gebürtiger Pole Wojciech Bobowski hieß, von Tartaren nach Istanbul verschleppt wurde, und sich dort den für Osmanen bequemeren Namen wählte. Da möchte man anmerken: Na geht doch, die Integration! Denn Ufki bekleidete am osmanischen Hof ein hohes Amt als Musiklehrer, sammelte türkische Musik und übersetzte noch nebenbei das Alte Testament in das Türkische. Von ihm erklingt ein Maqam Rast in einer der türkischen Kunstmusik entnommenen Tonart.

Mehmet Yesilçay an der Kurzhalslaute Oud und seine musikalischen Mitstreiter an Barockvioline, Rahmentrommel, Cello, Theorbe und Barockgitarre schlagen den Bogen aber vor allem auch nach Venedig im Frühbarock zurück. Ein vorzüglicher Virtuose an seinem Instrument ist dabei Serkan Mesut Halili, der dieser berückenden Musik orientalische Färbung verleiht.

Mit Sicherheit hört das Publikum im gut besuchten Bürgerhaus zum ersten Mal diese Kastenzither Kanun. Auch die ellenlange Theorbe, die Basslaute des Barock, wird wohl selten zu vernehmen sein.

Ein im Publikum anwesender Musiker, der selbst, Bass spielend, von den Schwierigkeiten des Transports weiß, stellt sich schmunzelnd vor, wie die Musikerin damit in öffentlichen Verkehrsmitteln zurechtkommt.

An diesem Abend bislang ungehörter Klänge gibt es auch Spanisches zu genießen, etwa die Sarabande von Gaspar Sanz, einem Meister der barocken Gitarre. Die Zuhörer sind rundum begeistert - gut möglich, dass das Pera Ensemble nicht zum letzten Mal in Bühl zu Gast war.