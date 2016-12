Keine gesetzliche Grundlage für Tempo 40 in Neusatz

Die Bürgerinitiative mit ihren Initiatoren Lars-Bernt Linz und Kurt Hörth sowie Manuela und Michael Skrzypczak vom Murbachof als betroffene Anwohner zeigten sich enttäuscht. Lediglich eine private Beschilderung wie "Freiwillig Tempo 40" sowie Parken auf der Fahrbahn als verkehrsberuhigende Maßnahme, regelmäßige Kontrollen und das Aufstellen eines Tempo-Smiley seien möglich, waren sich Ortsvorsteher Wolfgang Bohnert und die Räte einig.

Bürkle erläuterte, dass auch die jüngste Änderung der Straßenverkehrsordnung keine Vorteile für Neusatz bringe. Die Ortsmitte weise weder entsprechende Lärmbelastungen, unzureichende Gehwege noch ein hohes Fußgänger- oder Verkehrsaufkommen auf. Es gebe auch keine direkten Zugänge zu Kindergarten, Schule oder Pflegeheim hin, die Tempo 40 förderlich wären.

Auch die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessungen wiesen keine Auffälligkeiten auf, so Bohnert. "Bei nur einem polizeilich gemeldeten Unfall in zwei Jahren besteht keine besondere Gefahrenlage, die Tempo 40 rechtfertigt", merkte er an. Vier von der Bürgerinitiative dokumentierte, aber nicht polizeilich gemeldete Blechschäden waren nicht in die Bewertungsstatistik gelangt. "Aufgrund der Ampel mit Fußgängerüberweg bei der Sparkasse könnten nur im Mindestabstand von 200 Metern weitere Zebrastreifen an gefährlichen Punkten eingerichtet werden, die es jedoch in Neusatz nicht gibt", erläuterte Bürkle. Der Eindruck von Raserei entstünde oft durch subjektive Wahrnehmung. Dieser könne durch einen höheren Geräuschpegel aufgrund von Schallreflexion an Mauern und Häuserwänden sowie beim Beschleunigungsvorgang bergwärts verursacht werden, warf Ratsmitglied Helmut Krampfert in die Diskussion ein.

Michael Skrzypczak dachte über eine Ausweisung als Luftkurort nach, um auf diesem Weg zum Tempolimit zu kommen. Möglicherweise könne Tempo 30 in Neusatzeck in jenen Straßenabschnitten eingerichtet werden, die keinen Gehwege aufweisen, ließen Bürkle und Bohnert wissen.

Lars-Bernt Linz erinnerte, dass die Bürgerinitiative "Keine Rennstrecke in Neusatz" ihr Anliegen vor zwei Jahren erstmals bei einem Vor-Ort-Termin und im Ortschaftsrat vorgetragen hatte. Über 220 Unterschriften waren für ein Tempolimit zwischen Silbergrube und "Lädele" gesammelt worden. Die Stadt startete verstärkt Geschwindigkeitsmessungen. Außerdem wurden Autofahrer ermahnt, die durch behinderndes Parken die Bürgersteige blockiert hatten. Im Frühjahr 2015 legte die Stadt erste Kontrollergebnisse vor. Abgesehen von einigen nächtlichen Ausreißern waren keine relevanten Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert worden.

Zu beschließen gab es für den Ortschaftsrat nichts. Alle Entscheidungen mussten wegen eines Formfehlers zurückgestellt werden. So war die vorgeschriebene amtliche Veröffentlichung der Tagesordnung in den Stadtnachrichten unterblieben. Die Sitzung wurde als Informationsveranstaltung mit Diskussionsrunde abgehalten. "Es ist unglücklich gelaufen", entschuldigte der Ortsvorsteher den Umstand.