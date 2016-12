Wendepunkt nach Talfahrt erreicht

Bühl - Die Bilanzkurve des städtischen Haushalts weist nach zuletzt schwieriger Zeit wieder nach oben. Oberbürgermeister Hubert Schnurr stellte dem Bühler Gemeinderat gestern einen Etatentwurf 2017 mit "erfreulichen Eckdaten" vor. Eine Kreditaufnahme ist im Kernhaushalt des kommenden Jahres nicht vorgesehen. Auch die mittelfristigen Aussichten bis ins Jahr 2021 seien gut.

"Bei insgesamt 76,5 Millionen Euro €Volumen im Ergebnishaushalt können wir den gesamten Ressourcenverbrauch vollständig abdecken und erreichen den gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleich", sagte der OB. Die Finanzplanung bis 2021 deute darauf hin, dass ein Wendepunkt nach der jüngsten Talfahrt erreicht sei. "Vorausgesetzt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben so bestehen, können wir in den nächsten Jahren ebenfalls davon ausgehen, den Ergebnishaushalt immer ausgleichen zu können", versicherte der OB. So stünden genügend Eigenmittel für Investitionen zur Verfügung.

Bei zwei Klausurtagungen hat der Gemeinderat jüngst in einem Prozess mit dem Titel "Bühl 2025" 14 Ziele definiert und über 60 Projekte angedacht, die in den nächsten Jahren abgearbeitet werden sollen - "für eine lohnenswerte Zukunft unserer schönen Stadt", wie Schnurr sagte.

Größter Einnahmeposten im Jahr 2017 ist die Gewerbesteuer, die voraussichtlich 20,3 Millionen Euro in die Stadtkasse spült, gefolgt vom Einkommensteueranteil in Höhe von 17,4 Millionen Euro. Außerdem erhält die Stadt Zuweisungen aus dem Finanzausgleich von voraussichtlich 13,7 Millionen und nimmt an sonstigen Steuern weitere 11,5 Millionen Euro ein. Andererseits fließen 23,8 Millionen Euro an Umlagen an Land und Landkreis ab. Die Personalaufwendungen belaufen sich laut Schnurr im kommenden Jahr auf 21,4 Millionen, die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen auf über 10,5 Millionen Euro. Ausdrücklich bedankte sich Schnurr beim Gemeinderat für die 2016 beschlossene Anhebung der Steuerhebesätze. Diese habe "stabilisierend zur nachhaltigen Stärkung unserer Finanzkraft beigetragen".

Die mit Abstand größte Investition im Hochbau, für den in der Summe 5,3 Millionen zur Verfügung stehen, stellt im kommenden Jahr das Feuerwehrgerätehaus West in Balzhofen dar, das 1,9 Millionen Euro erfordert. 895000 Euro werden in den nächsten Abschnitt zum Ausbau der Aloys-Schreiber-Schule in eine Gemeinschaftsschule investiert, 490000 Euro in den Umbau und die Sanierung der Bachschlossschule mit Turnhalle. Auch in der Tullahalle und in der Rheintalhalle stehen Sanierungen in der Summe von 440000 Euro an. Im sozialen Wohnungsbau sind 720000 Euro für mehrere Einzelvorhaben reserviert.

3,6 Millionen stehen im städtischen Haushalt für den Tiefbau zur Verfügung. So soll, zuletzt immer wieder aufgeschoben, in der zweiten Jahreshälfte der Kirchplatz in Angriff genommen werden. Eine halbe Million Euro stehen im Etatentwurf für einen ersten Bauabschnitt bereit. 1,1 Millionen Euro erfordert es, die Erschließung des Gewerbegebiets Bußmatten zu vollenden. Weitere Schwerpunkte im Straßenbau bilden die Benderstraße, die Karl-Fanz-Straße und die LED-Umrüstung von Leuchten. Zusätzliche Investitionen von 4,6 Millionen Euro sieht der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung vor, weitere 1,4 Millionen der neue Eigenbetrieb Breitband.

Angesichts des umfangreichen Investitionsprogramms und des niedrigen Zinsniveaus erachtet es Schnurr für angemessen, das mit 4,25 Millionen Euro valutierte Gründungsdarlehen des Abwasser-Eigenbetriebs in den Kernhaushalt zurückzuholen. Der Gebührenzahler werde dadurch nicht höher belastet, sagte er.

Die städtische Verschuldung prognostizierte Schnurr zum Jahresende 2017 mit 14,9 Millionen Euro in toto. "Umgerechnet erreichen wir eine Pro-Kopf-Verschuldung von insgesamt 1578 Euro." Diese resultiere zu etwa einem Drittel aus dem Stadthaushalt und zu zwei Dritteln aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Der neue Breitband-Eigenbetrieb schlage "mit noch moderaten 22 Euro" zu Buche.

Der Etatentwurf wird am 16. und 18. Januar in öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsausschusses beraten. Die Verabschiedung im Gemeinderat ist für 22. Februar vorgesehen.

