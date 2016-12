Fußballer wollen sich von Clubhausgrundstück trennen

Bislang ist der SV Altschweier, was die Eigentumsverhältnisse seiner Spielstätte angeht, ein Exot in Bühl. Bei allen anderen Fußballvereinen sind die Grundstücke komplett in Hand der Stadt, beim SVA gilt dies nur für den Sportplatz. Das Grundstück, auf dem das Clubhaus steht, ist Eigentum des Vereins. "Wir haben das einst von einem treuen Fan geschenkt bekommen", blickt Vorsitzender Striebel zurück in die Vereinshistorie. Nun soll dieses Pfund genutzt werden, um den Verein finanziell zu entlasten. Rund ein Jahr lang haben die Verhandlungen zwischen Verein und Stadt laut Striebel in Anspruch genommen. Herausgekommen ist ein Konzept, für das die SVA-Mitglieder nun grünes Licht gaben: Die Stadt kauft den Fußballern das Grundstück ab, im Gegenzug wird es dem Verein wieder in Erbpacht überlassen. Die monatliche Belastung bewegt sich laut Striebel dabei im "niedrigen dreistelligen Bereich" - das sei "optimal".

Damit die Vereinbarung in Kraft treten kann, muss allerdings noch der Gemeinderat zustimmen. Dort steht das Thema voraussichtlich im ersten Quartal 2017 auf der Agenda. Oberbürgermeister Hubert Schnurr rechnet aber fest mit einem positiven Votum: "Das entspricht dem, wie es mit anderen Vereinen geregelt ist." Der Kaufpreis bewege sich im Bereich von 40000 Euro.

Das Geld will der SVA laut Striebel nutzen, um seine Verbindlichkeiten neu zu regeln. Diese stammen aus der Modernisierung der Kohler-Peter-Hütte im Jahr 2003 und dem Sportplatzneubau in den Jahren 2004/2005. Dass für die Konsolidierung nun Eigentum veräußert werden muss, schmerzt den Vorsitzenden nur bedingt. Das Grundstück sei exakt nur so groß wie das Vereinsheim und damit komplett überbaut. "Wenn man die Treppe des Clubhauses runtergeht, steht man schon auf städtischem Grund", erklärt er. Darüber hinaus existierten für das Flurstück auch keinerlei Zufahrtsrechte, so dass es selbst bei einem Abriss des Gebäudes für den Verein nur schwer zu nutzen gewesen wäre. "Wir veräußern damit kein Tafelsilber", betont Striebel.