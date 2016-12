Alltagsszene als Auftakt zur spannenden Mörderjagd

Bühl - Ein Kleinbus hält vor dem Veronikaheim. Der Fahrer steigt aus und öffnet die hinteren Türen. Zusammen mit einem Pfleger hilft er einer alten Dame im Rollstuhl über eine Rampe aus dem Fahrzeug. Der Pfleger schiebt die Frau nach einem kurzen Wortwechsel mit dem Fahrer in Richtung Altenheim. Eine nicht ungewöhnliche Situation spielt sich hier ab - wären die Personen nicht von mehreren Kameras, Mikrofonen und Anweisungen rufenden Leuten umringt.

Der SWR drehte am Dienstagabend in der Karl-Reinfried-Straße eine Szene für den neuesten Stuttgarter "Tatort". Neben dem Filmteam hatten sich bei klirrender Kälte auch zahlreiche Schaulustige versammelt. Wohn- und Lastwagen, Autos und Hänger des SWR stellten den gesamten Parkplatz vor dem Haus Alban Stolz zu. Mitarbeiter des Senders sperrten die Karl-Reinfried-Straße komplett ab. Unablässig pendelten Kameramänner, Komparsen, Schauspieler und Tontechniker zwischen dem Parkplatz und der Straße hin und her. Um 17 Uhr war schließlich alles organisiert, aufgebaut und startbereit für den Dreh.

Schauplatz für die circa 50-sekündige Szene bildete der Eingangsbereich des Veronikaheims. "Es geht darum, dass ein junger Mann, der Fahrer für Seniorentransporte ist, im Altenheim jemanden abliefert und daraufhin auf dem Heimweg in einen Stau gerät", erzählte Produktionsleiter Michael Bentkowski. Warum gerade Bühl dafür ausgewählt wurde, wusste er allerdings nicht: "Die Motive für die Dreharbeiten suchen die Szenenbildner aus. Anscheinend haben der Eingangsbereich des Bühler Altenheims und die Straße davor einfach gepasst."

Gegen 17 Uhr begannen die Proben, erst ohne, dann mit Kameras. Danach wurde die Szene gedreht, bis sie endgültig und für alle zufriedenstellend im Kasten war. Viel Zeit in Bühl blieb dem Film-Team hinterher nicht mehr: "Wir drehen heute noch an zwei anderen Orten in Baden-Baden", erklärte der Produktionsleiter die Gründe dafür.

Insgesamt umfasst das Projekt 23 Drehtage. Die Arbeiten hatten bereits im November begonnen. Gedreht wurde in Freiburg und Baden-Baden. Der "Tatort", der unter dem Arbeitstitel "Stillstand" steht, basiert auf einem Drehbuch von Daniel Bickerman und Dietrich Brüggemann, der auch Regie führte.

In dem neuen Fall ermitteln die Stuttgarter Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) wegen eines jungen Mädchens, das mit einem Schädelbasisbruch tot an einer Straße liegt. Der einzige Zeuge erweist sich allerdings als unzuverlässig - es handelt sich um einen dreijährigen Jungen. Schnell wird klar, dass der einzige Fluchtweg vom Tatort geradewegs in den Stuttgarter Feierabendverkehr führt.

Infolgedessen macht sich Lannert auf den Weg in die Wagenschlange, sichert Spuren und sammelt Aussagen, um den Täter noch vor Auflösung des Staus zu stellen. "Das Besondere an diesem ,Tatort' ist, dass er fast ausschließlich in einem Stau im Zeitraum von 16.30 bis 19.30 Uhr spielt, indem auch der Täter ermittelt werden kann", verrät Bentkowski.

Wer wissen möchte, wie der Fall ausgeht, muss sich allerdings noch gedulden: Die Ausstrahlung der SWR-Produktion ist für Herbst kommenden Jahres vorgesehen.