Von Absurdem und Fantastischem

Nun ist es aber so, dass Kräuter und Formalität nicht ideal zueinander passen. Nein, sie schließen sich geradezu aus, und jedes formale, allerdings auch nicht formale Wort, das in Kräuters Reichweite gerät, wird Teil seines Spiels, seines Tanzes mit der badischen Sprache, die ihm zugleich als Instrument dient, hiesige Sitten und Unsitten, die Multikulti-Gesellschaft oder auch nur eine Schlittenfahrt zu beschreiben, zu übertreiben, zu verheddern und letztlich meist ins Absurde und Fantastische laufen zu lassen. Gewohntes wird, oft peu à peu, zu Ungewohntem, die Perspektive verschiebt sich permanent - mit dem Nebeneffekt eines ebenso permanenten Amüsements im Publikum, das sich an diesem Abend übrigens auch in lautem Gelächter Bahn brechen wird.

So startet Kräuter mit einer "Singung" in die "Lesung" und erläutert mit ernster Miene: "Das hängt damit zusammen, dass ich nicht lesen kann." Ob dieses für Autoren ungünstigen Mankos habe er sich gesagt: "Machschsd so wie wenn de lesen tätschd." Demonstrativ hält er das Buch vor sich, blickt konzentriert hinein und fügt sogleich beruhigend hinzu: Das, was er nicht lese, sondern frei spreche, stehe tatsächlich im Buch. Wer seiner hohen Geschwindigkeit nicht folgen könne, habe also fortan die Möglichkeit, die Texte nachzulesen. Auch die Geschwindigkeit ist bezeichnend für Kräuters geistige Beweglichkeit.

Er mache einfach alles, hatte Mediatheksleiterin Sonja Kropp eingangs gesagt: Kräuter sei Kabarettist, Künstler, Kolumnist und nun auch noch Buchautor. Diese Kategorien lassen sich freilich nicht klar voneinander trennen; irgendwie ist der selbst ernannte König von Baden doch immer auch alles zusammen: "Der Maler" Kräuter beispielsweise hat das Buch des "Autoren" Kräuter mit Karikaturen versehen, beide befinden sich nun in einer "kabarettistischen Lesung". Wesentliches Merkmal all dieser Facetten ist ein rundum offener Geist.

Doch zurück zur "Lesung-Singung": Die Geschichte "drum" (also um seine teils bekannten kabarettistischen Texte) "herum", sagt Kräuter, gehe über zwölf Monate; er habe darin auch seine Besuche auf dem Wochenmarkt aufgezeichnet und die Gespräche mit Martkfrau Knopf. Mit der sinniert er in aller Schlichtheit oder auch, je nach Blickwinkel, philosophisch etwa über das Wetter oder das Angebot an ihrem Stand (ach ja, das sei in dem Kontext erwähnt: Zum Buch zählen auch Rezepte).

Und Kräuter liest oder vielmehr spricht: vom März, als "er wärmer bringt". Er, "der Radiosprecher von der Wetterabteilung des SWR4, unser Ü-65-Sender in der Region". Vom Juli, als Frau Knopf soeben vom Meerrettich-Symposium in Stockholm zurück ist. (Pardon, von der Meerrettich-Mess' in Stockach). Vom September, als die beiden sich mit einem politisch, religiös und ethisch neutralen "Huhu" begrüßen. Oder vom November, als die Marktfrau nach einem Gespräch über die verrückte Welt feststellt: "Jesses, Herr Kräuter, Sie habe wohl de ganze Tag auch nix anderes zu schaffe als wie zu denke."

Am meisten, kontert er, "hab ich erreicht, wenn ich mir beim Schaffe was gedacht hab'". Und egal, ob er vom gemütlichen Abend am Ofen singt, der - natürlich - nicht gemütlich bleibt; ob er das Rezept für einen Altschweirer Zwetschgekuche von der Größe eines Fußballplatzes verliest oder ein Gedicht über die badische Kirschwassersauna, die im Vollrausch endet: Man glaubt ihm diesen Satz aufs Wort.