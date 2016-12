Bürgermeister will die Ernte einfahren Lichtenau (sie) - Die Stadt Lichtenau fährt 2017 die Ernte vergangener Jahre ein: Dieses Bild wählte Bürgermeister Christian Greilach gestern Abend, als er den neuen Haushaltsentwurf im Gemeinderat einbrachte. Mehrere Großprojekte, deren Vorbereitungen seit längerer Zeit liefen, kämen nun zur Umsetzung. Als Beispiele nannte er das geplante Pflegeheim in Ulm, das Baugebiet "Warrett III" und die Fortschritte bei der Breitbandinfrastruktur. Insgesamt gelinge es der Stadt, gleichzeitig zu investieren und Schulden zu tilgen. "Darauf können wir ein bisschen stolz sein", sagte Greilach. Der Haushaltsentwurf reihe sich ein in die Tradition der Finanzpläne der vergangenen Jahre. Diese seien immer mit der gebotenen Vorsicht entwickelt worden. Lichtenau sei eine finanziell stabile und gesunde Stadt. Konkret zeige sich dies im kommenden Jahr durch Mehreinnahmen in Höhe von rund 694000 Euro im Verwaltungshaushalt. Diese setzen sich zusammen aus Steigerungen der Anteile bei Einkommen- und Umsatzsteuer und höheren Zuschüssen für die Kindergärten. Vor allem aber steigen die Schlüsselzuweisungen um 478000 Euro. Greilach betonte aber auch, dass diese Einnahmen Posten seien, die nicht dem Einfluss der Stadt unterlägen. "Die Finanzen von Lichtenau hängen ganz wesentlich von der Konjunktur ab", sagte er. Die Investitionen im Verwaltungshaushalt würden dominiert von der städtebaulichen Entwicklung. Trotz der Ausweisung der Baugebiete "Bühnd" und "Warrett III" herrsche im gesamten Stadtgebiet eine Nachfrage nach Bauplätzen sowie Um- und Anbauten. Deshalb sei es an der Zeit, ältere Bebauungspläne zu überarbeiten. Dafür stehen 60000 Euro bereit. Viel Geld nimmt die Stadt für die Entwässerung in die Hand. Mehrfach stand bei Lichtenauern in den vergangenen Jahren nach Starkregen das Wasser in den Häusern. Im Verwaltungshaushalt sind deshalb 160000 Euro für Maßnahmen an der Kanalisation und an Gewässern vorgesehen. Der weit größere Batzen in Höhe von 500000 Euro ist aber im Vermögenshaushalt aufgelistet. Diese sind eingestellt für einen sogenannten Umgehungssammler in der Dekan-Nöltner-Straße, der die Entwässerung in den Ulmer Baugebieten verbessern soll. Eine Investition in ähnlicher Größenordnung, nämlich 532000 Euro, sind für den weiteren Breitbandausbau vorgesehen. Nachdem die Bewohner von Muckenschopf und Grauelsbaum bereits in der Vergangenheit einen schnellen Zugang zur Datenautobahn gelegt bekommen haben, ist nun eine Geschwindigkeit von 50 Mbit/s im gesamten Stadtgebiet das Ziel. Darüber hinaus stehen noch zahlreiche weitere Investitionsprojekte auf der Agenda, so dass sich das Volumen des Vermögenshaushalts im Vergleich zum Vorjahr um 190000 auf rund zwei Millionen Euro erhöht. "Wir haben einiges an Arbeit vor uns und müssen ein straffes Programm fahren", meinte Greilach. Größtes Projekt im Hochbau ist die Sanierung der Rathausbrücke Scherzheim, für die 220000 Euro eingeplant sind. Darüber hinaus soll die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik fortgeführt werden. Die Stadt wird außerdem auf dem Grundstücksmarkt aktiv und will für geschätzte 180000 Euro Flächen im Gewerbegebiet Lichtenau II aufkaufen, um das Areal erweitern zu können. Stemmen will die Stadt dieses Programm, ohne neue Schulden zu machen. "Dank vorsichtigen und umsichtigen Handelns in den vergangenen Jahren ist die Finanzierung gesichert", erklärte der Bürgermeister. Insgesamt steht die Stadt bei Banken noch mit rund 175000 Euro in der Kreide, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 35 Euro entspricht. Trotz der guten Lage will Greilach aber nicht in Euphorie verfallen: "Wir sind gut beraten, an unserer Linie festzuhalten, denn so positiv, wie die Entwicklung im kommenden Jahr zu sein scheint, so schnell könnte die konjunkturelle Abhängigkeit ins Gegenteil umschlagen."

