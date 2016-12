Offener Treff startet im März

"Wir haben die einmalige Chance, ohne großes finanzielles Risiko in Erfahrung zu bringen, ob und wie solche Begegnungszentren funktionieren können", erklärte Bürgermeister Wolfgang Jokerst. So liege der Stadt die Zusage vor, ins Bundesprogramm "Mehrgenerationenhaus" aufgenommen zu werden. Das Projekt fördert der Bund von 2017 bis 2020 mit jährlich 30000 Euro; die Stadt verpflichtet sich, 10000 Euro für den Betrieb beizusteuern. In Weitenung hätten die Bürger jetzt die Chance, sich für eine Begegnungsstätte zu engagieren, freute sich Jokerst. Im Kifaz stehe ebenfalls der Aspekt generationenübergreifender Arbeit im Vordergrund. Außerdem soll die Integrationsarbeit intensiviert werden.

Der zuständige Fachbereichsleiter Klaus Dürk erklärte, dass keine zusätzlichen Einstellungen vorgesehen seien und die bisherigen Angebote im Kifaz vollumfänglich weiterlaufen sollen. Er ging näher auf die einzelnen programmatischen Ziele ein, die zu erfüllen sind und in Weitenung allein nicht abgedeckt werden könnten. Als wesentliche Voraussetzung für generationenübergreifendes Miteinander, Integration und gesellschaftliche Teilhabe nannte er die Einrichtung eines offenen Treffs mit wöchentlich 20 Öffnungsstunden. "Wir werden jeweils zehn Stunden im Kifaz und in Weitenung anbieten", sagte Dürk.

Voraussichtlich im März sollen in Weitenung die Treffs anlaufen, die von einem Sozialpädagogen oder Erzieher begleitet werden, so Dürk. In den beiden renovierten Räumen des ehemaligen Jugendzentrums (60 Quadratmeter) betreut das Kinderhaus Kind & Co bereits seit September Schüler und Ferienkinder.

Auch sei daran gedacht, zweimal im Monat Projekte des Jugendzentrums Komm in Weitenung anzubieten. Für Senioren ist, über die Begegnungsstätte hinaus, auch an begleitende Angebote zur Freizeitgestaltung sowie an Besuchsdienste oder die Betreuung demenzkranker Einwohner gedacht.

Als neue Idee stellte Dürk vor, das Foyer der Rheintalhalle zu einem Bürgercafé umzugestalten. Außerdem gebe es Überlegungen, die Außenanlage der Halle als Grundschulhof beziehungsweise Dorf- und Festplatz aufzuwerten. Ob für den baulichen Aufwand Geldmittel des Förderprogramms Leader beantragt werden können, werde derzeit geprüft, so Dürk. Die Entscheidung treffe letztlich der Gemeinderat.

Ortsvorsteher Daniel Fritz (CDU) erinnerte daran, dass sich der Ortschaftsrat ein Jahr lang Gedanken über die zukünftige Nutzung des ehemaligen Jugendzentrums gemacht habe und die Kollegen nun "sehr zuversichtlich" dem Projekt entgegensehen. Es bilde einen wichtigen Schritt für die Zukunftsfähigkeit des Stadtteils, zumal das Gasthaus Rössel, Treffpunkt mehrerer Vereine, in Kürze schließen werde. So liege es nahe, das Foyer der Rheintalhalle zu ertüchtigen. Fritz warnte jedoch vor zu großen Erwartungen an das Gesamtprojekt: "Das ist ein zartes Pflänzchen." Er sprach von einer Art Laborversuch und erhofft sich daraus neue Impulse, die über die Tätigkeiten der Vereine hinausgehen. Zur Steigerung des bürgerschaftlichen Engagements soll auch der geplante Bürgerrat mit zwölf bis 15 per Zufall ausgewählten Mitgliedern beitragen (das BT berichtete).

