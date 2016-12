Von Dauerparkern und Wildwuchs

Die Säuberung der Straßen, Einlaufschächte und Schmutzfänger in Bühl und den Stadtteilen kostet die Stadt in den nächsten beiden Jahren in der Summe jeweils rund 145000 Euro. Der Gemeinderat beauftragte damit die wirtschaftlichste Bieterin einer beschränkten Ausschreibung unter vier Fachfirmen: Der Betrieb Stragla Glaser aus Lauf putzt schon seit mehreren Jahren die Straßen in Bühl.

Wenngleich der Beschluss einstimmig getroffen wurde, so wurde dennoch Kritik laut. Margret Burget-Behm (CDU) attestierte etwas nebulös ein "Missverhältnis zwischen Erforderlichem und nicht Erforderlichem". Ihr Fraktionskollege Johannes van Daalen konkretisierte aus eigener Anschauung, dass die Kehrmaschine vor seinem Wohnhaus an der Ecke Grabenstraße/Hugo-Fischer-Weg binnen 14 Tagen fünfmal vorbei gefahren sei. "Jetzt, wo es nötig wäre, sehe ich kein einziges Fahrzeug mehr." Wolfgang Eller, Leiter des zuständigen städtischen Fachbereichs, erklärte die Häufigkeit der Fahrten mit der Notwendigkeit von Nacharbeiten aufgrund geparkter Fahrzeuge. "Leider hält sich die Bürgerschaft nicht an unsere Aufrufe." An den einzelnen Einsatztagen appelliert die Stadt an die Pkw-Halter, ihre Fahrzeuge nicht am Straßenrand zu parken, um den Reinigungsfahrzeugen den Zugang freizuhalten.

Karl Ehinger (FW) wusste von angeblichen Nachlässigkeiten bei der Straßenreinigung in Neusatz zu berichten. So würde dort das Kraut in den Rinnsteinen wuchern. Eller stellte klar, dass es nicht Aufgabe des Kehrunternehmens sei, den Wildwuchs zu unterbinden, sondern des jeweiligen Anwohners. Er sagte: "Die Gehweg-Reinigung muss dazu führen, dass man auch seine Rinne saubermacht." Der Einsatz einer Wildkrautbürste sei im Leistungsumfang für die Firma nicht vorgesehen. Der Standard beschränke sich auf eine Mindestreinigung.

Burget-Behm fragte nach, warum die Straßenreinigungsarbeiten an eine Firma vergeben und nicht vom städtischen Bauhof geleistet werden können. "Weil man dafür Spezialfahrzeuge braucht", gab Eller ihr zur Antwort. Die Anschaffungskosten bewegten sich in sechsstelliger Größenordnung, selbst für kleinere Reinigungsfahrzeuge. Hinzu komme, so Eller, dass sich in einer Stadt von der Größe Bühls die Maschinen nicht hinreichend auslasten ließen. Kurzum: Die Straßenreinigung in eigener Regie zu betreiben, rechne sich in keiner Weise.