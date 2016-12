Zwischen Ironie und Schönheit

Stockholm



Ziel ist die Hauptrunde Stockholm (red) - Bei der Europameisterschaft in Schweden wollen die deutschen Handballerinnen zumindest den Einzug in die Hauptrunde schaffen. Dafür muss in der Vorrundengruppe A mindestens Platz drei her. Die Niederlande sind an diesem Sonntag der erst Gegner (Foto: dpa).