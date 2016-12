Ortschaftsrat rügt "misslungene Biodiversität" Bühl (cid) - Mit dem Neubau von vier Einfamilienwohnhäusern in einer sogenannten "Hausgruppe" beschäftigte sich der Ortschaftsrat Altschweier in seiner letzten Sitzung des Jahres. Die "Hausgruppe" entsteht in der Riedmattenstraße und wird die Hausnummern 1a bis 1d erhalten. Vom Gremium diskutiert wurden die Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes hinsichtlich Baugrenze, Geschosszahl, Traufhöhe und Kniestock. In den der Vorlage beigefügten Erläuterungen wurde darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich des Bebauungsplangebiets Riedmatt bisher bereits Befreiungen erteilt wurden, insbesondere hinsichtlich der Baugrenzen und der Geschosszahlen. Im Hinblick darauf stimmte der Ortschaftsrat der vorgelegten Planung in toto zu. Hinsichtlich eines auf dem Baugrundstück stehenden Strommastens bat Christel Dietmeier (CDU) den Ortsvorsteher um Nachfrage bei den Stadtwerken, welche Wohnbereiche damit versorgt würden und welcher Handlungsbedarf hier bestehe. Bezüglich des Themas "Biodiversität" in Altschweier informierte der Ortsvorsteher über die "misslungene Biodiversität im Straßenrandbereich der Bühlertalstraße und über Möglichkeiten einer Korrektur durch künftige Bepflanzung und begleitende Maßnahmen. Hier würden mit dem zuständigen Fachbereich Gespräche geführt. Martina Linz (FW) fragte in diesem Zusammenhang nach der Bepflanzung beim Gefallenen-Ehrenmal. Für den bei einem Verkehrsunfall "abrasierten Baum" sei eine Ersatzpflanzung erfolgt, die gerodete Fläche jedoch noch nicht bepflanzt. "Bloß keine Biodiversität in diesem Bereich", war die einhellige Meinung aller Ratsmitglieder. Bei künftigen Bepflanzungsänderungen bittet der Ortschaftsrat nachdrücklich um eine Rück- und Mitsprache. Maßnahmen wie die "Biodiversität" Bühlertalstraße, bei der weder die Ortsverwaltung noch der Ortschaftsrat informiert worden seien und die seit dem Frühjahr zu einem "teueren Ärgernis mit Nachhaltigkeit" geworden sei, dürfe es zukünftig nicht mehr geben. Inzwischen wurde die Fläche beim Gefallenen-Ehrenmal mit Lavendel bepflanzt. Im nächsten Sommer können sich Ortschaftsrat und Bevölkerung freuen, wenn es ins "Knopfe- Kurv" heißt: "Disteln adé - Lavendel blüht schee" .

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben