Strahlende Seniorenaugen als Geschenk

Bühl



Nikoläuse in Bühl unterwegs Bühl (tgm) - Seit 51 Jahren organisiert die Kolpingsfamilie Bühl eine jährliche Nikolaus-Aktion. Auch in diesem Jahr stehen 29 Besuche in Familien sowie Besuche in der ersten und zweiten Klasse der Aloys-Schreiber-Schule und im Klosterkindergarten Maria Hilf an (Foto: Kolping). » Weitersagen (tgm) - Seit 51 Jahren organisiert die Kolpingsfamilie Bühl eine jährliche Nikolaus-Aktion. Auch in diesem Jahr stehen 29 Besuche in Familien sowie Besuche in der ersten und zweiten Klasse der Aloys-Schreiber-Schule und im Klosterkindergarten Maria Hilf an (Foto: Kolping). » - Mehr