Höchstleistung auch unter erschwerten Bedingungen

Dabei standen die Vorzeichen beim Gesangverein alles andere als gut: "Wir sind arg dezimiert", klagte Andreas Nöltner, der Vorsitzende des "Liederfreund", beim Aufbau am Nachmittag. Zehn seiner Sängerinnen und Sänger konnten wegen Erkältungen und grippaler Infekte nicht mitwirken. Chorleiterin Xenia Petersen-Blahuschek war nicht zu beneiden, musste sie mit Blick auf eine ausgewogene Stimmenverteilung mehr improvisieren, als ihr lieb war. Mit nur zwei Bass-Stimmen war insbesondere das tiefe Register nicht sonderlich üppig besetzt.

Dennoch gelang dem Chor mit dem "Lied an die Freude" ein kerniger Konzertauftakt. Vera Zimmermann, die erstmals beim Adventskonzert durch den Abend führte, kündigte dann mit den Sätzen von "Maria durch den Dornwald ging" und Johannes Matthias Michels "Als ich bei den Schafen erwachte" zwei Stücke an, die der gemischte Chor auch mit nur 25-köpfiger Besetzung ansprechend interpretierte. Quirlig agierte er beim raffiniert gesetzten "Sogar Engel brauchen Glück" aus der Feder von Hans-Dieter Kuhn.

Englischsprachige Titel hatte das Gesangsensemble "Liederfreundchen" mitgebracht. Keine Probleme hatten die 16 Akteure mit dem Sechs-Achtel-Takt und Tonartwechseln beim "Halleluja" von Leonard Cohen. Konzentriert agierte die seit fünf Jahren bestehende Singgemeinschaft bei "Sealed with a kiss" und "Look at the word", bevor eine ungewöhnliche, mit schöner Nebenmelodie begleitete Version von "Jingle Bells" erklang. Weihnachtliche Stimmung in der Halle kam beim Finale mit "Oh Du fröhliche" auf, wobei Ortsvorsteher Willibert König das Publikum beim Hauptthema dirigierte und die beiden Ensembles gemeinsam eine stimmgewaltige Begleitung bildeten.

Viel vorgenommen hatten sich die Akteure des Musikvereins für den zweiten Programmteil. Unter der Leitung von Michael Fuder boten die knapp 40 Musiker einen Mix aus zeitgenössischer, sinfonischer und traditioneller Blasmusik. Knackig agierte das Orchester bei der Eröffnung mit "Fanfare for a celebration". Die Komposition von Charles Michiels war nicht sonderlich lang, aber vom dominierenden hohen Blech und kernigen Posaunenklängen geprägt. Wuchtige Paukenschläge unterstrichen den markanten Charakter des erstmals von den Stollhofenern aufgeführten Werks. Viel blasmusikalischen Kontrast gab es bei der Fantasie "The new village" zu hören. Die Komposition von Kees Vlaak erzählte eine bewegte Dorfgeschichte mit Untergang und Wiederaufbau in vielen musikalischen Farben.

Da waren sehr getragene, fast an einen Choral heranreichende Tonfolgen zu hören, dann extrem schnelle und wilde Passagen, bevor ein glänzendes Finale blasmusikalischer Höhepunkt der Uraufführung war.

In dem dreiteiligen Werk "Rhapsody for Euphonium" brillierte Katharina Nöltner als technisch versierte und sehr ausdrucksstarke Solistin. Mit ihren gestochen scharf abgegrenzten Sechzehntelläufen gepaart mit sauberem Ton und sicheren Einsätzen zeigte die 18-jährige Ausnahmemusikerin ihr Talent.

Ein beeindruckendes Stimmungsbild malten die Musiker bei Albert Ketélbeys "Auf einem persischen Markt". Geschickt eingesetzte dynamische Elemente setzten das Nähern einer Karawane, die verschiedenen Motive des Morgenlandes und das Entschwinden der Reisegesellschaft hinaus in die Wüste effektvoll in Szene. Etwas für die Freunde der traditionellen Blasmusik gab es dann bei der "Glücksbringerpolka" und dem Konzertmarsch "Kaiserin Sissi". Weihnachtliche Klänge waren der besinnliche Schlusspunkt hinter dem Adventskonzert.