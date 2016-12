Fünf Minuten Fahrzeit bis zum "Geldhahn"

Vertreter der Ortschaftsratfraktionen von CDU, SPD und Freien Wähler überreichten am Freitagnachmittag im neuen Beratungszentrum der Sparkasse in Ottersweier den beiden Vorständen Frank König und Matthias Frietsch knapp 200 Unterschriften von Neusatzer Bürgern, die als Kompensation die Aufstellung eines Geldautomaten wünschen, den es bislang in der Filiale nicht gibt.

Ihr Sprecher Helmut Krampfert (SPD) verstünde ein solches Dienstleistungsangebot als Beitrag zur "Kundengewinnung beziehungsweise Kundenbindung". Angesichts der demografischen Entwicklung seien attraktive Standortfaktoren eine wichtige Voraussetzung, um die Einwohnerzahlen im ländlichen Raum "zumindest zu halten". Dazu zähle im Besonderen auch die "Bargeldversorgung außerhalb von Öffnungszeiten".

Das Kostenargument ließ Krampfert nicht gelten. Er rechnete vor, dass in Deutschland 56 000 Geldautomaten vorgehalten würden, allein 25 000 davon durch Sparkassen. Als "Lösungsansatz" boten die Fraktionsvertreter an, sich auch mit gebrauchten oder Tauschgeräten zufrieden zu geben, wenn beispielsweise in der Bühler Zentrale ein neues Gerät auf aktuellem Stand der Technik angeschafft und das Vorgängermodell ausgemustert werde. Auch eine Kooperation mit der Volksbank, die in Neusatz in direkter Nachbarschaft eine Filiale betreibt, hielt Krampfert für eine überlegenswerte Option. Ihm erschließe sich auch nicht die Geschäftspraxis, wonach in Weitenung, Schwarzach, Vimbuch und in Bühlertal (dort sogar gleich zweimal) Geldautomaten installiert seien und nicht in Neusatz.

Abschließend bemühte der Sprecher der Bürgerinitiative die Statistik, wonach auf eine Million Deutsche 675 Geldautomaten kämen. Vor diesem Hintergrund, so Krampfert, "ist ein Geldautomat in Neusatz überfällig". Weil: "Ohne die Sparkasse sind wir verwaist."

Ortsvorsteher Wolfgang Bohnert sprach von einem "ganz wichtigen Thema", das auch beim jüngsten Treffen der Neusatzer Vereinsvertreter im Fokus gestanden habe.

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Frank König, versicherte, "dass wir das Anliegen sehr ernst nehmen" und die Entscheidung nicht leichtfertig, sondern "sorgfältig abgewogen" getroffen worden sei. Andererseits müsse aber auch festgehalten werden, dass die Kundenfrequenz in Neusatz "deutlich abgenommen hat".

Die Schließung der Filiale Neusatz wollte er als "Umzug nach Ottersweier" verstanden wissen. Um dem Qualitätsanspruch gerecht zu werden, würde im neuen Beratungscenter in der Lindengemeinde ein umfangreiches Dienstleistungsangebot vorgehalten. Ansprechpartnerin sei dort auch wieder die bisherige Neusatzer Filialleiterin Cornelia Fritz. Im Übrigen gehe es um eine Fahrstrecke von fünf Minuten.

Helmut Krampfert hielt entgegen, dass der öffentliche Personennahverkehr zwischen Neusatz und Ottersweier viele Wünsche offen lasse. Dies betreffe in besonderem Maße die ältere Generation. Die City-Linie verkehre zwischen dem Bergstadtteil und der Kernstadt über Waldmatt und Rittersbach. Eine mögliche Änderung dieser Route sei eine "politische Frage".

Vorstand Matthias Frietsch sah nicht die Gefahr einer "Kundenabwanderung". Er wie König setzen vielmehr auf "individuelle Lösungen". Dazu zähle auch der gebührenfreie "Bargeld-Bringservice" zu den üblichen Öffnungszeiten der Sparkasse.

Zum Jahresende schließt im Übrigen auch die Filiale in Unzhurst. Dort wird es jedoch einen Geldautomaten geben.