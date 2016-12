Nicht nur "Feldsalad" mundet köstlich

Auch das Programm hatte noch so manches Schmankerl zu bieten; so am Freitag mit der Acoustic-Rock-Coverband "Feldsalad" oder am Samstag mit dem Jazz-Pop-Chor Bühl und dem Jugendchor Kappelwindeck. Gestern zum Finale sorgten unter anderem der Musikverein Kappelwindeck und der Jugendchor Schwarzach/Moos/Stollhofen für weihnachtliche Gefühle.

Doch zuerst sorgte "Feldsalad" für einen rockigen Einstieg ins Wochenende. In der Ortenau sind die Jungs längst keine Unbekannten mehr. Auch in Bühl waren die vier Musiker Clemens Bruder (Gitarre, Mandoline, Gesang), Stephan Doll (Gitarre, Bluesharp, Gesang), Jürgen Gerhart (Bass) und Jochen Weinacker (Cajon) bereits am Zwetschgenfest zu hören - mit Rockklassikern von Tom Petty bis zu den Eagels oder Milow. Auch in Bühl überzeugten die knackfrischen Jungs mit ihrem breiten Repertoire an Songs, den eingängigen Arrangements und ihrem vierstimmigen Gesang. So waren unter anderem die englische gitarrenorientierte Band Ezio oder die aus Hannover stammenden Fury in the Slaughterhouse zu hören, aber auch die britische Independent-Pop-Band The Housmartins oder Jupiter Jones, deren Titel "Still" im Jahr 2011 einen Echo erhielt. Musik zum Rocken oder Tanzen oder einfach nur zum Träumen - je nach Gefühlslage.

Auch die Marktbeschicker hatten am Wochenende wieder alle Hände voll zu tun. Jessica Stöckmann von der Wildbraterei hatte keinen Grund zur Klage: "Bei uns war letztes Jahr schon viel los. Aber nun haben wir das noch getoppt!", erklärt sie strahlend. "Wir hatten hier eine sehr schöne Zeit und sind auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder dabei."

Auch Jürgen Leutner war "alles in allem sehr zufrieden". Selten habe er einen Adventsmarkt mit so einem guten Wetter erlebt. Er muss es ja wissen, denn die Leutners sind in Sache Weihnachts- und Adventsmarkt echte Profis. Alle 42 Märkte haben sie mitgemacht, um auf dem Kirchplatz ihre Räuchermännchen, Krippen und wunderschönen Papier-Leucht-Sterne zu verkaufen.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber dann doch: Das Kaufverhalten der Besucher sei in diesem Jahr etwas verhaltener gewesen, erklärte Jürgen Leutner.

So sieht es auch der Creperie-Chef Gaston Authier. "Der Umsatz am dritten Wochenende war schlecht", bedauert er. Seiner Meinung nach liege es daran, dass es an Samstagen und Sonntagen kein abendliches Bühnenprogramm gegeben habe. Unter der Woche habe der Umsatz aber gestimmt, sagt er.

Sascha Borges vom Vegan-Cuisine-Stand lobt die Atmosphäre. Und auch das Wetter habe "super mitgespielt". Allerdings machte der Wettergott am Samstagabend und auch gestern mit leichtem Nieseln einer makellosen Wetterbilanz doch noch einen kleinen Strich durch die Rechnung. Dennoch: Auch wenn nicht alle Marktbeschicker so ganz glücklich mit ihrem Umsatz waren, der Glühweinstand der Familie Kohaupt im Herzen des Marktes war an jedem Tag belagert, bei Peters gute Backstube kneteten die kleinen Bäcker mit Hingabe ihre Weihnachtsplätzchen, der "Adventszauber" des Kinder- und Familienzentrums bot herrliche Mitmachangebote, und die Pferdchen der Familie Bleier ("Little Ranch") zauberten beim Ponyreiten ein Leuchten in alle Kinderaugen. Nicht unerwähnt sollte auch die kultige "Rockige Weihnacht" mit Van Teichmann bleiben. Sie zog traditionell die größten Menschenmassen an und ließ den Marktplatz aus allen Nähten platzen.