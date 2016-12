Ein kleines Zeichen für eine bessere Welt

So können es viele Menschen dort abholen, mit nach Hause nehmen oder weiter verteilen. Im Rahmen einer Wort-Gottes-Feier wurde die kleine Friedensflamme nun offiziell in Kappelwindeck ausgesandt.

Der gute Zuspruch im Gottesdienst verdeutlichte, wie wichtig den Menschen der Friedens- und Freiheitsgedanke ist, den die Flamme symbolisiert. Pfarrer Geistlicher Rat Hermann Bechtold eröffnete den Wortgottesdienst, bevor Diplom-Theologin Daniela Weißmann, selbst Pfadfinderin, die Anwesenden und Vertreter der beteiligten Gruppierungen begrüßte, darunter die Pfadfinder vom Stamm St. Peter und Paul, der Verein "Kleiner Stern", der Liturgiekreis der Pfarrgemeinde und die katholische Frauengemeinschaft (Kfd) im Dekanat Baden-Baden.

Dekanatsreferent Patrick Krieg trug den Lesungstext vor. Das Thema der diesjährigen Aktion "Frieden: Gefällt mir - ein Netz verbindet alle Menschen guten Willens" band Weißmann in ihre Ansprache ein. Ulrike Müller, Vertreterin der Kfd im Dekanat Baden-Baden, trug anschließend die "Friedens-Fürbitten" vor. Zu jeder Bitte zündete ein Pfadfinder eine kleine Kerze am großen Friedenslicht an, die nun in der Weihnachtszeit in jedem Gottesdienst in der Barockkirche brennen wird.

Nach dem gemeinsamen Vaterunser lud Pfarrer Bechtold zum Friedensgruß und schlug den Besuchern vor, einander anstatt des üblichen Grußes einfach "Schalom" oder Salam zu wünschen, was nicht nur "Friede", sondern auch "Heilsein" bedeute. Am Ende der Feier wurde das Friedenslicht an alle Besucher weitergegeben. Dabei spielte die Gruppe "Talita Kum", die den ganzen Gottesdienst musikalisch begleitete, das Friedenslichtlied der Pfadfinder. In vielen Wohnungen leuchtet das Licht nun und setzt so im Kleinen ein Friedenszeichen.