Offline-Handel macht immer noch Spaß

"Von einem Boom zu sprechen, wäre zu viel gesagt", hält sich Ralph Pfeiffer, Geschäftsführer des gleichnamigen Modehauses in der Eisenbahnstraße, mit Superlativen zurück. Dennoch ist er mit dem bisherigen Verlauf des Geschäfts sehr zufrieden.

Habe sich der Dezember 2015 mit relativ hohen Temperaturen doch eher wie ein Frühling angefühlt, komme den Bühler Händlern die diesjährige Witterung sehr zupass. "Wenn die Leute frieren, kaufen sie eher", so Pfeiffer. Darüber hinaus mache es bei Sonne und Trockenheit mehr Freude zum Bummeln.

Vor allem an den Samstagen sei die Innenstadt sehr gut frequentiert gewesen. Das freue ihn mit Blick auf die Konkurrenz aus dem Internet sehr, denn "damit hat uns der Kunde gezeigt, dass er am Offline-Handel noch immer Spaß hat".

Um den Wettstreit mit dem Online-Handel weiß auch die Hausleitung des Kaufhauses Peters in Bühl, Catrin Hammig. Es sei enttäuschend, festzustellen, dass sich immer mehr Kunden zwar im Kaufhaus beraten ließen, zum Kauf dann aber das Internet bevorzugen. Hammig und ihr Team lassen sich von dieser Entwicklung jedoch nicht verunsichern: "Für uns steht nach wie vor die Beratung als Serviceleistung an oberster Stelle."

Auch sie meint, dass das Weihnachtsgeschäft "eher einen Tick besser" laufe als im Vorjahr: Es gebe einen Trend zu hochwertigen Geschenken. Aber auch Nachtwäsche und Socken gingen immer - und das bei jedem Wetter.

Eine "feine Sache" seien außerdem die frühen Öffnungszeiten des Bühler Adventsmarkts: Dadurch entstehe eine nette Stimmung, und die Kunden könnten ihren Weihnachtsmarktbesuch mit einem Stadtbummel verbinden.

Trotz aller Hektik in der Vorweihnachtszeit will Christoph Engelhardt in seinem Haushaltswarengeschäft Bessey & Flammer in der Schwanenstraße ein positives Einkaufserlebnis schaffen - etwa mit Kuchen, um die Wartezeit bis zur Beratung angenehm zu überbrücken.

Auch er spricht von einer sehr hohen Frequentierung an den Dezember-Samstagen. Aber auch mit dem Verkauf unter der Woche sei er zufrieden. Wie schon im Vorjahr, erwarte er wieder eine "Endspurt-Rallye": Die Tage vor dem 24. Dezember würden sehr intensiv, weil viele Bürger Urlaub hätten.

Zudem stellt Engelhardt fest: "Wir sind hier in einer Gegend mit relativ guter Kaufkraft." Die Internet-Konkurrenz sei allerdings auch bei ihm deutlich spürbar. Dieser werde aber das ganze Jahr über mit der Erschließung neuer Kundengruppen entgegengetreten.

Der Vorstand der Einzelhandelsgemeinschaft von "Bühl in Aktion" (Bina) ist noch vorsichtig mit einer Gesamtbewertung des Weihnachtsgeschäfts. Sicher ist er sich aber, dass sich Bühl durch eine "vielfältige Sortimentsstruktur" abhebt und die "Tage vor Weihnachten sowieso außer Konkurrenz stehen". Aber auch die Tage zwischen den Jahren seien für den Handel wichtig, da viele Menschen Zeit zum Einkaufen hätten und viele Gutscheine eingelöst würden.

Auch im Uhren- und Schmuckgeschäft Link in der südlichen Hauptstraße läuft es in diesem Jahr gut. "Vor allem an den Wochenenden ist die Kundschaft geballt", weiß Silvia Link, Geschäftsführerin im Bereich Schmuck, zu berichten. Von einem "sehr guten" Weihnachtsgeschäft möchte sie jedoch nicht sprechen. Dafür sei auch für sie die Online-Konkurrenz inzwischen viel zu mächtig. Sie hofft jedoch, dass die Tendenz wieder in Richtung klassischem Geschäftseinkauf geht, "schließlich können wir vor Ort die Kunden auch viel besser beraten, was zum Beispiel die Qualität der Produkte angeht".

Verkaufsschlager sei in dieser Vorweihnachtszeit übrigens roséfarbener Schmuck. "An Weihnachten zeigt sich eben die romantische Ader der Leute", kommentiert Link dieses veränderte Konsumverhalten der Bühler.