Adventslicht in vollem Glanz Bühl (ub) - Mit machtvollen Gesängen, schwermütigen slawischen Weisen, aber auch mit zeitgenössischem deutschem Liedgut entzückten die Petersburger Sängerknaben das adventlich gestimmte Publikum im voll besetzten Bühler Gotteshaus St. Peter und Paul. Manche "Knaben" sind schon 25 Jahre alt und sorgten mit ihren tiefen Stimmen für ein grundiertes Bassgerüst. Stadtpfarrer Wolf-Dieter Geißler wies eingangs darauf hin, dass der bestens geschulte Klangkörper schon zum 15. Mal in Bühl gastiert, und mit den Spenden der Zuhörer die Existenz der musikalischen Bildung von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen in St. Petersburg weitergeführt werden kann. Drei Solisten leuchten aus den eigenen Reihen mit ihren glockenhellen Stimmen heraus: Mark Firer mit seiner beweglichen Altstimme. Mit blitzklarem Sopran überzeugt Lev Jargamaev, und gar engelsgleich kommt der kristalline Sopran von Igor Zaporogtsev herüber. Mit einem feierlichen Alleluja eröffnet der Chor das abwechslungsreiche Gastkonzert. Im ersten Programmteil erklingen vor allem ostkirchliche Gesänge, Beiträge namhafter Komponisten wie Tschaikowsky oder Pavel Chesnokov zur Liturgie der orthodoxen Christen. Umsichtig, aber auch fordernd leitet Vadim Ptscholkin die jungen Sänger, gibt ihnen viel Raum für solistische Brillanz. Kräftig und ohne nennenswerte Intonations-Trübungen tönen die Stimmen durch das Münster. Es sollte aber vorab darauf hingewiesen werden, dass man üblicherweise bei einem Kirchenkonzert erst am Ende Beifall spendet, und ein Programmblatt wäre auch sehr nützlich. Denn die Moderation des Chorleiters ist nicht immer verständlich. Zeitgenössische Stücke wie "Die Glocken der Heimat" des deutschen Komponisten Robert Pappert bewegen sich nur annähernd an den Grenzen der Tonalität. Die "Heilige Liebe" seines russischen Kollegen Georgi Swiridow wirkt atmosphärisch sehr dicht und schwebt wie eine weiße Schneewolke durch den sakralen Raum. Dass in der Zeit auf die Vorfreude der Geburt Christi Weihnachtslieder nicht fehlen dürfen, ist klar. "Die Engel bringen frohe Kunde", im französischen Original gesungen, ist ein schönes Beispiel der vokalen Kunst des Petersburger Chors. Ein Höhepunkt im Programm stellt "Lux Aurumque" aus der Feder des Komponisten Eric Whitacre dar. Tonale Reibungen machen den Reiz dieses Klanggewebes aus - da strahlt das Adventslicht in vollem Glanz! Der russische Knabenchor ist schwer international aufgestellt, was die Partituren betrifft. Denn neben Carl Orffs "O Fortuna" aus der Carmina Burana, dem Klassik-Hit, den man immer wieder gerne hört, gibt es auch noch zwei Lieder von Benjamin Britten zu hören. Einzig der Gefangenenchor aus "Nabucco" von Verdi will sich nicht so recht in in ein vorweihnachtliches Programm einfügen. Das "Ave Maria" von Franz Schubert dagegen schon, dynamisch fein abgestuft wird es in Szene gesetzt. Und beim südafrikanischen "The Lion sleeps tonight" imitieren die jungen Sänger neben dem lautmalerischen "Wimoweh" Tierstimmen und Dschungellaute mit sichtlicher Begeisterung und lassen durchblicken, dass hinter diesen ernsthaften und disziplinierten kleinen Sängern doch auch richtige Lausbuben stecken. Die vom stehenden Publikum vehement eingeforderte Allejuja-Zugabe aus Händels "Messiah" beschließt dieses eindrückliche Konzert.

