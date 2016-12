Die Vorfreude des Advents ergreifend in Gesang gefasst

Zuvor hatte die "Harmonie" mit ihrem Gesang Freude in Veronikaheim, Schwarzwald-Wohnstift, Kreiskrankenhaus und Erich-Burger-Heim gebracht. Den Abschluss bildete das Konzert zur sonntäglichen Mittagsstunde in der mit Ordensschwestern und Zuhörern besetzten Exerzitienkapelle.

Den Prolog gestalteten hier Schwester Manuela (Orgel), Schwester Ehrengard und Elke Haag (Blockflöten) mit einem schwebenden "Larghetto" von Händel. Vorsitzender Robert Schneider erklärte, der Männerchor trete stark dezimiert als "Grippenchor" an: Heute wirkten nämlich nur jene 15 Sänger mit, die nicht grippal erkrankt seien. Der "Grippenchor" schlug sich bemerkenswert gut, auch weil die Akustik der Kapelle Stimmen wunderbar "trägt". Deutlich artikuliert und dynamisch ausgezeichnet ließ er die Zuhörer wissen: "Als die Welt verloren, Christus ward geboren." Sehnsüchtiger Erwartung verlieh er im Andachtsjodler "Alpenländischer Advent" bewegenden Ausdruck. Fein nuanciert beschwor er die biblische Hirtenszene: "Es erscheint auf der Weide ein Bote der Freude!"

In wechselnden Besetzungen bezauberte die an Talenten reiche Musikerfamilie Haag die Zuhörer, etwa im festlichen Edward-Elgar-Marsch "Land of Hope and Glory", den Philipp und Stephan mit ihrem Vater Wolfgang als Trompetentrio gestalteten, von ihrer Mutter Elke an der Orgel begleitet. Auf die von Glühwein und Bratwurst geprägten Weihnachtsmärkte schauend, fragte Klosterspiritual Bernhard Weber: "Haben wir etwa Angst vor der Stille, Angst davor, im Advent zur Besinnung zu kommen?" Er forderte auf, sich auf das Wesen der Zeit vor Weihnachten einzulassen.

Mit einem jubelnden "Gloria" zog "ProVokal" ein. Chorleiter Hermann Stösser spornte die Aktiven zu sauberer Intonation, sinnreicher Rhythmik und lebendiger Dynamik an.

Ein imponierender Gesamtchor aus "Harmonie", "ProVokal" und dem von Dirigent Stösser angespornten Publikum sang "Magnificat" und "Tochter Zion", über denen der Solosopran von Gritta Assmus als Spitzlicht funkelte. In den Dankesworten betonte Oberin Schwester Ehrengard: "Wo Gesang ist, da ist Freude, Freiheit und Frieden!" Das nahm ein Kanon nach Franz von Assisi auf: "Pace e Bene, Frieden und Heil" wurde vielsprachig beschworen, selbst auf Japanisch.