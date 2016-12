Zweiter Rasenplatz mit neuer Drainage

Ottersweier - Der VfB Unzhurst wird seinen Hartplatz zu einem Naturrasenplatz umbauen. Der Gemeinderat gab in seiner letzter Sitzung vor der Winterpause grünes Licht für das Gesamtprojekt. Die Ausführung ist im Mai und Juni kommenden Jahres vorgesehen.

Die beiden Vorstände des VfB, Marcus Deuchler und Angela Metzinger, saßen bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend mit fertig formulierten Anträgen auf den Besucherstühlen und warteten nur noch auf das "Go" des Gemeinderats und des Planers Clemens Appel. Nach einer guten Stunde Erklärungen, Detailfragen und einer kurz aufflammenden Grundsatzdiskussion erfolgte letztlich die Zustimmung zur vorgelegten Planung.

Nachdem der FV Ottersweier seinen Tennenplatz bereits in diesem Jahr umgebaut hat, entspricht auch das Projekt in Unzhurst jenem ausgehandelten Eckpunktepapier, das Bürgermeister Jürgen Pfetzer mehrfach in Erinnerung rief. Der Umbau beider Hartplätze ist eine kostspielige Angelegenheit für die Gemeinde. In vielen Gesprächen haben sich Vereine und Gemeinde in diesem Eckpunktepapier auf eine Kostenteilung geeinigt. Die Gemeinde trägt 80 Prozent, der jeweilige Verein 20 Prozent der Kosten, die für die Erstellung der günstigsten Variante anfallen - und das ist ein Naturrasenplatz. Für Kunstrasen gilt es, die Mehrkosten selbst zu tragen. Beide Vereine hatten sich für einen Naturrasen entschieden, der FVO mit Anteilen von Kunstrasen in den strapazierten Torbereichen.

In der Sitzung am Montag ging es nun um die Flutlichtanlage, die Übernahme der Drainagekosten, den Bau eines Tiefbrunnens und die Verwertung des Aushubmaterials. Nachdem bei der Anlage des alten Unzhurster Rasenplatzes bereits die Leitungen und Fundamente für eine Flutlichtanlage gelegt wurden, ist die Errichtung unproblematisch. Geplant ist eine konventionelle Sechs-Mast-Flutlichtanlage mit 16 Meter hohen Masten und acht Planflächenstrahlern.

Nico Paulus (Grüne) fragte nach LED-Technik. "Die Wirtschaftlichkeit ist aufgrund der noch hohen Preise für LED und der geringen Betriebsdauer nicht gegeben", erklärte Planer Appel. Bürgermeister Pfetzer berichtete von Überlegungen der Süwag, in Unzhurst eine LED-Referenzanlage zu bauen. Das Ergebnis stehe noch aus.

Die Kosten für die Drainage übernimmt die Gemeinde, nachdem bei der Erstausführung gravierende Mängel gemacht wurden. Bleibt der Tiefbrunnen für die Bewässerung, der ebenfalls als unproblematisch angesehen wurde. Eine kluge Idee ist den Verantwortlichen hinsichtlich des Aushubmaterials eingefallen. Da es aufgrund geringer Tragfähigkeit nicht für den Waldwegebau genutzt werden kann, wird damit der häufig vernässte Bolzplatz aufgefüllt. Die Abgabe an eine Deponie wäre teurer als diese Maßnahme, die vom Sportbund auch noch gefördert wird.

"Für Flutlicht, Brunnen und Drainage fallen 123 000 Euro Mehrkosten an. Ich halte einen Naturrasen für die falsche Entscheidung und stimme deshalb der Planung nicht zu", erklärte Helmut Burkart (CDU). Eine Stellungnahme, die den Bürgermeister ziemlich fassungslos machte. "Das verstehe ich jetzt nicht. Die Entscheidung ist doch beim VfB gefallen. Wir sprechen hier über die Beteiligung an der günstigsten Variante", rief er in Erinnerung. Burkart blieb bei seinem Nein.

Ablehnung gab es auch von Hertha Finkbeiner-Schilling (SPD), die deutlich machte, dass sie sehr wohl für eine Erneuerung sei, nicht aber für die Form der Finanzierung.

Thomas Metzinger kündigte die Zustimmung der CDU-Fraktion an, bat aber um eine sorgfältige Überwachung der Drainagearbeiten. Georg Friedmann (FWG) empfahl vor dem Schlagen des Brunnes, die PFC-Problematik im Auge zu behalten.