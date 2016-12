Geschlossenheit und Entschlossenheit demonstrieren

Gaggenau



Piotrowski soll es richten Gaggenau (ti) - In der Tischtennis-Badenliga musste sich die Spvgg Ottenau nach einem guten Start am Hinrundenende mit dem sechsten Tabellenplatz (10:10) begnügen. Mit Neuzugang Pawel Piotrowski, der die bisherige Nummer eins Martin Palatinus ablöst, soll es nun besser werden (Foto: ti). » Weitersagen (ti) - In der Tischtennis-Badenliga musste sich die Spvgg Ottenau nach einem guten Start am Hinrundenende mit dem sechsten Tabellenplatz (10:10) begnügen. Mit Neuzugang Pawel Piotrowski, der die bisherige Nummer eins Martin Palatinus ablöst, soll es nun besser werden (Foto: ti). » - Mehr