Dankbares Narren-Motto: "Jetzt schlägt′s13"

Das Stadtoberhaupt wertete das einstimmige Votum als ein "Entgegenkommen" an die Bürger, die gegen eine komplette Nachtabschaltung getrommelt hatten. Ihre Initiatorin Heidi Knappe hatte 164 Unterschriften von Kernstadtbewohnern gesammelt und die Liste am 5. Oktober dem OB überreicht. Dieser hatte daraufhin angedeutet, eine Bürgerbefragung durchzuführen. Daraus wurde indes nichts, weil eine räumliche Grenze des Befragungsgebiets nur schwer zu ziehen gewesen wäre. Bislang endet der Glockenschlag um 22 Uhr, um dann wieder um 7 Uhr einzusetzen.

Wie Schnurr bei einem Pressegespräch gestern Vormittag andeutete, zeigten sich die Befürworter einer Nichtabschaltung mit dem Kompromiss einverstanden - bis auf die Initiatorin. Sie informierte der Rathauschef gestern Vormittag telefonisch. Sie sei über das Ergebnis "nicht amused" gewesen, "aber damit müssen wir leben". Außerdem: Die 164 Unterschriften würden gerade mal ein Prozent der Kernstadtbewohner repräsentieren. Sein Eindruck: "Das hat die Menschen nicht bewegt."

Das hatte am Ende auch die CDU-Fraktionsvorsitzende Margret Burget-Behm so gesehen, die den Bimbam-Streit ursprünglich im Gemeinderat behandelt sehen wollte, weil nur so die allenthalben gewünschte Bürgerbeteiligung und offene Kommunikation umgesetzt werden könnten. Wenige Tage später nahm sie von ihrem Ansinnen wieder Abstand, nachdem die übrigen Fraktionen, aber auch die Verwaltungsspitze keine Notwendigkeit gesehen hatten, das Thema im Glockenstuhl gleich so hoch zu hängen, um es zu einem Politikum zu machen.

Im Übrigen, so Schnurr, gebe es "viele technische Möglichkeiten, um sein Glück zu finden". Pressesprecher Thorsten Schäfers brachte eine Glocken-App ins Spiel. Und überhaupt, so der OB: "Die Narren müssen ja auch von was leben." Ein Vorschlag als Fasnachtsmotto aus der Runde lautete: "Jetzt schlägt's 13!"

Heidi Knappe reagierte auf die Entscheidung "ärgerlich". Der Bürger habe lediglich "alle vier Jahre ein Stimmrecht", ansonsten aber "nichts zu sagen". Sie habe "die Sache abgeschlossen" und "keine Lust mehr, mich zu engagieren". Sie bedauert, ein Jahr "mit offenem Visier" gekämpft zu haben, um ihr am Ende vielleicht eine Stunde zuzugestehen. Ihre Konsequenz: "Ich klinke mich hiermit aus."