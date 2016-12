Modernisierungsoffensive fürs Bürgerhaus

Bühl - Das Bürgerhaus Neuer Markt ist in die Jahre gekommen. Teile der Technik müssen ersetzt werden, Mobiliar und Parkett zeigen deutliche Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Auch das Corporate Identity - Logo, Internetauftritt und Programmbroschüre - gilt als nicht mehr zeitgemäß. Eine von Bürgermeister Wolfgang Jokerst angekündigte "umfassende Modernisierungsoffensive" beginnt mit der Außendarstellung im Print- und Online-Bereich. Auch der Ticketverkauf wird neu aufgestellt und das Angebot online vernetzt.

"Das Bürgerhaus geht mit der Zeit", kommentiert Jokerst die Neuerungen. Sybille Zimmer von der Grafikagentur SW-Design im Bühler Gründerzentrum BITZ schuf ein neues Logo. Dem bisherigen Signet habe man seine Entstehung in den späten 80er Jahre angesehen, erklärte Thorsten Schäfers von der städtischen Öffentlichkeitsarbeit. Dessen geometrische Formen orientierten sich am Gebäudegrundriss, inklusive Drei- und Vierecksaal und der Musikschule im rückwärtigen Bereich. Das neue Logo hebt nunmehr die Architektur des Bürgerhauses hervor und spiegelt die attraktive Außenansicht des Musentempels wieder.

Unter buergerhaus-buehl.de gibt es jetzt einen separaten Web-Auftritt mit eigener Domain und einer Übersicht städtischer Veranstaltungen im Haus - das Ganze so aufbereitet, dass es auch für eine Smartphone-Ansicht optimiert ist. Hinzu kommt ein Info-Menü für Veranstalter, Agenturen oder Firmen, die beabsichtigen, das Haus zu buchen. Ob Saal- und Bestuhlungspläne oder Tagungspauschalen - diese Infos lassen sich auf der Plattform abrufen und herunterladen. "Unser Ziel ist es, das Bürgerhaus auch überregional als Tagungsstätte zu vermarkten", erklärt Bürgerhaus-Chefin Corinna Doba, die im April dieses Jahres die Nachfolge der langjährigen Leiterin Gisela Gaibler angetreten hat.

Der Ticket-Verkauf wird in diesem Zusammenhang ebenfalls neu organisiert. Konzert- oder Theaterbesucher können ihre Karten künftig auch per Internet buchen, bezahlen und ausdrucken. Außerdem kündigte Doba einen Wechsel zum Ticketvertrieb Eventim an, der europaweit mit etwa 20000 Vorverkaufsstellen vernetzt ist, darunter auch die Geschäftsstellen des Badischen Tagblatts. Zudem wird das Bürgerhaus künftig auch Karten für Spiele des Bühler Volleyball-Bundesligisten TV Ingersoll vermarkten.

Der Auftritt ist illustriert mit neuen Gebäudefotos, sowohl Innen- als auch Außenaufnahmen. "Das alles ist überaus gelungen", kommentierte OB Hubert Schnurr die neue Außendarstellung bei einer Präsentation im Rathaus. "Ich bin überzeugt, das wird richtig gut greifen."

Umgewöhnen müssen sich die Bühler auch, was die Veranstaltungsbroschüre betrifft. Während darin bisher sämtliche Veranstaltungen gelistet wurden, beschränkt sich die neue - nunmehr im Quer- statt Hochformat - allein auf das städtische Angebot an Theater-, Klassik- und Kinder-Abonnements. Allerdings, fügt Doba an, sei ein ergänzender Informationskalender in Vorbereitung, um das gesamte Angebot abzubilden.

Die Prioritäten für die weitere Modernisierung des Bürgerhauses in Sachen Ausstattung, Mobiliar und Technik seien noch nicht festgelegt, erklärte Wolfgang Jokerst. Erste Aussagen erwartet der Beigeordnete bei den Haushaltsberatungen des gemeinderätlichen Verwaltungsausschusses im Januar.

