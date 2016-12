Doppelter Stundenschlag bleibt Bühl (bm) - Ein nicht alltäglicher Tagesordnungspunkt stand bei der jüngsten Sitzung des Eisentäler Ortschaftsrats zur Beratung an. Bei einer Einwohnerversammlung im November erging durch einen Bürger die Bitte, der Ruhe wegen das Glockengeläut an Sonntagen einzuschränken und generell auf den doppelten Stundenschlag von der Kirchturmuhr zu verzichten. Nach einer Information durch Ortsvorsteher Jürgen Lauten liegt die Zuständigkeit für das Glockengeläut bei der Kirchengemeinde. Der Ortschaftsrat war sich schnell einig, es bezüglich des Stundenschlags bei der seit Generationen bestehenden Regelung zu belassen, obwohl eine Änderung technisch möglich und mit einem geringen Kostenaufwand möglich wäre. Entscheidend war, dass der etwas leisere erste Stundenschlag nach Meinung der Ratsmitglieder die Aufmerksamkeit vieler Bürger wecke, um sich auf den folgenden zweiten und auch lauteren Glockenschlag zu orientieren, damit man dann "zeitlich wieder im Bilde" sei. Grünes Licht gab es im weiteren Sitzungsverlauf für verschiedene Bauvorhaben; so auch für den Antrag auf Neubau eines Einfamilienwohnhauses in der Inselstraße, das sich nach den Planunterlagen an den Vorgaben des dortigen Bebauungsplans orientieren und eine Baulücke schließen würde. Zustimmung gab es auch für den Bau von Sozialräumen auf einem landwirtschaftlich genutzten Anwesen am Engertweg. Entscheidend für die Zustimmung war, dass Mitarbeiter über das ganze Jahr im Betrieb beschäftigt werden. Positiv bewertet wurde eine Bauvoranfrage auf Abbruch eines Wohnhauses und Errichtung eines Einfamilienwohnhauses in der Affentaler Straße. Hier bedarf es jedoch noch einer Abklärung mit dem Landwirtschaftsamt bezüglich der Spritzmittelabtrift von den benachbarten Reben. Eine erfreuliche Nachricht hatte Ortsvorsteher Lauten zum Sitzungsende. Nachdem für den Jugendraum in der Schartenberghalle eine Aufsichtsregelung getroffen werden konnte und auch eine Nutzungsvereinbarung durch die Eltern unterzeichnet wurde, steht der Überlassung des Raums nichts mehr im Wege. Der Trottenplatz gilt als Treffpunkt der Jugendlichen als nicht gerade ideal.

