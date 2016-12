Von "sozialer Kälte" keine Spur

(gero) - Der 42. Bühler Adventsmarkt hat Beschicker, Besucher und die Verwaltung erfreut: Die Umsätze waren gut, das Programm vielfältig und alles verlief friedlich und ohne Zwischenfälle. Aus Solidarität mit den Opfern in Berlin gibt es in Bühl eine Trauerbeflaggung (Foto: Margull) » - Mehr

(gero) - Im Bühler Glockenstreit ist so etwas wie weihnachtlicher Frieden eingekehrt. Fünf Tage vor Heiligabend hatte Oberbürgermeister Hubert Schnurr die Fraktionsvorsitzenden zum letzten Geläut geladen. Man einigte sich auf einen Kompromiss ab Januar (Foto: av). » - Mehr

