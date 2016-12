Allein auf der Bühne die Seele aus dem Leib gespielt

Bretten



Baumaschinen angezündet Bretten (red) - Ein Sachschaden in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro ist am Samstagabend bei einem Feuer auf einem Firmengelände bei Bretten entstanden. Dort brannten Baumaschinen und Straßenbaufahrzeuge. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus (Symbolbild: dpa). » Weitersagen (red) - Ein Sachschaden in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro ist am Samstagabend bei einem Feuer auf einem Firmengelände bei Bretten entstanden. Dort brannten Baumaschinen und Straßenbaufahrzeuge. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus (Symbolbild: dpa). » - Mehr