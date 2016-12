Charmantes Ensemble erntet stehende Ovationen Bühl (urs) - Funkelnde Tannenbäume, glitzernde Prinzensinnenkleider, weiße Smokings à la Frank Sinatra - dazu deutsche und englische Weihnachtslieder zum Mitsingen oder einfach nur Zuhören. Wer bis Mittwochabend noch nicht in Weihnachtsstimmung schwelgte, tat es nach der festlichen Adventsgala "A Musical Christmas" im Bürgerhaus garantiert. (urs) - Funkelnde Tannenbäume, glitzernde Prinzensinnenkleider, weiße Smokings à la Frank Sinatra - dazu deutsche und englische Weihnachtslieder zum Mitsingen oder einfach nur Zuhören. Wer bis Mittwochabend noch nicht in Weihnachtsstimmung schwelgte, tat es nach der festlichen Adventsgala "A Musical Christmas" im Bürgerhaus garantiert. Dabei präsentierte sich das internationale Ensemble stimmgewaltig, gefühlvoll, charmant und mitreißend. All das sorgte für einen bezaubernden Abend, der mit stehenden Ovationen, viel Applaus und einem begeisterten Publikum endetet. Schade nur, dass bei diesen tollen Kleidern und den außergewöhnlichen Stimmen dem Bühnenbild so wenige Liebe gewidmet wurde. Es kam doch etwas karg daher. Vor allem im ersten Teil: eine dreistufige Treppe im Mittelpunkt der Bühne. Dazu wurden auf dem schwarzen Vorhang eingängige Videoinstallationen abgespielt. Im zweiten Teil überzeugte die Produktion dafür mit weihnachtlicher Dekoration und auch einer professionellen Lichtshow. Mit dem "Circel of Life" aus dem Musical "König der Löwen begann der zweistündige Abend, der mit herausragenden Stimmen und wunderschönen Kostüme bestach und im Nu die Herzen der Zuschauer eroberte. Es folgten Lieder aus weltbekannten Musicals wie Evita "Don't cry for me Argentina", Hits aus dem "Phantom der Oper" und "Cats" sowie der Rocky Horror Picture Show mit dem legendären "Time Warp". Eine kleine Zeitreise nach Frankreich zu "Les Miserables" folgte ebenso wie ein Trip nach Amerika zu "Sister Act". Passend zum Motto des Abends "A Musical Christmas" strahlte dann auch die Bühne im zweiten Teil in weihnachtlichem Glanz: mit weißen Tannenbäumen und Geschenkpaketen geschmückt. Es erklangen die bekanntesten Weihnachtslieder der Welt wie "Jingle Bells", "O Du Fröhliche", "White Christmas", "Stille Nacht", "Oh Tannenbaum" und viele, viele mehr. Neben der hervorragenden gesanglichen, tänzerischen und schauspielerischen Leistungen der Darsteller waren auch viele der Kostüme ein echter Augenschmaus. Mit einer wunderbaren Songauswahl stimmen die Künstler das begeisterte Publikum auf die "schönste Zeit des Jahres" ein, und bald sang der eine oder andere Besucher aus vollem Hals mit. Auch Rentier Rudolf wurde Lob gezollt - auf Deutsch und auf Englisch. Und natürlich durfte "Last Chrismas" von Wham als richtiger Winter-Weihnachts-Hit in diesem Repertoire nicht fehlen. War es Absicht oder Zufall, dass auch das Frieden-Weihnachtslied von John Lennon und Yoko Ono, "Happy Xmas (War Is Over)", an diesem Abend zu Gehör kam? Auf jeden Fall waren diese Liedzeilen für die Opfer des Berliner Terror-Anschlags ein Zeichen der Solidarität: "Hoffen wir, dass es ein gutes Jahr wird, eins ohne Angst. Irgendwie läuft die Welt aus dem Ruder. Und deshalb: fröhliche Weihnachten für Schwarze und Weiße, für Gelbe und Rote. Hören wir doch endlich damit auf, uns gegenseitig zu bekämpfen!" Es war ein Abend voller Emotionen - ergreifend, aber auch lustig und rockig. Als der erste Ton der Zugabe von "Feliz Navidad" erklang, hielt es die Zuschauer dann auch nicht mehr auf ihren Plätzen. Es wurde mitgesungen und geklatscht. Stehende Ovationen waren der Dank an eine professionelle Truppe aus Irland, London, Amerika und England.

