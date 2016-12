LuK breitet sich in den Bußmatten weiter aus

Bühl - Wie riesige Weihnachtskerzen ragen die Turmdrehkräne am Bußmattenwerk der LuK in den grauen Himmel. Auf dem Grundstück westlich der Produktionshallen sind meterhohe Erdhügel aufgeschüttet. Statt besinnlicher Heiligabendstimmung herrscht auf der Baustelle geschäftiges Treiben. Die LuK erweitert ihr Werk um 7000 Quadratmeter.

Laut Pressesprecherin Petra Wolf entsteht eine neue Halle, deren Kapazität unter anderem zur Erweiterung der Produktionsfläche für die CVT-Kettenfertigung vorgesehen ist. Dass dieser Bereich brummt, hatte sich erst vergangene Woche gezeigt, als in den Bußmatten die zehnmillionste Kette vom Band lief.

Das Bauteil kommt im stufenlosen CVT-Getriebe zum Einsatz und feierte 1999 in der sogenannten "Multitronic" im Audi A6 seine Premiere. Gestartet war die Produktion damals mit einer Tagesleistung von 50 Stück. Mittlerweile laufen in Bühl täglich mehr als 6000 Laschenketten vom Band.

Global betrachtet, rechnet die Konzernmutter Schaeffler damit, das Produktionsvolumen der CVT-Ketten in den kommenden vier Jahren zu verdoppeln. So werden auch die Kapazitäten in Mexiko hochgefahren, ein weiterer Standort in China soll 2018 eröffnet werden. Auch die LuK plant nach Angaben von Sprecherin Wolf, in den kommenden Jahren sukzessive weitere Arbeitsplätze in diesem Bereich zu schaffen.

Das betrifft nicht nur die Laschenketten-Produktion selbst, sondern auch angeschlossene Bereiche wie die Logistik. Auch dafür sind in der neuen Halle Kapazitäten vorgesehen. Außerdem gibt es Platz für fertigungsnahe Büros und Sozialräume.

Die Einweihung ist für Ende 2017 geplant. Über das Investitionsvolumen schweigt sich das Unternehmen aus.

Nicht betroffen von dem Neubau ist die Teststrecke, die sich ebenfalls westlich des bestehenden Werks befindet. Auf dieser sogenannten Erprobungsbahn testen Ingenieure seit vergangenem Jahr die Abstimmung neuer Software- und Hardware-Komponenten im Rahmen der Serien-Entwicklung von Pkw.

Expansionskurs auch im Bereich E-Mobilität

Immer öfter werden dort in den kommenden Monaten auch Elektrofahrzeuge unterwegs sein. Wie berichtet, wächst die LuK auch in diesem Bereich kräftig. Peter Gutzmer, Technologievorstand der Schaeffler AG, hatte im Oktober eine Offensive angekündigt. Der Automobilzulieferer will seine Kapazitäten im Bereich E-Mobilität verdoppeln, der Standort Bühl spielt bei den Plänen eine entscheidende Rolle. Im Bereich Hybridantriebe sollen 160 zusätzliche Stellen geschaffen werden.