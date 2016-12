Beruf und Berufung zugleich

Wie berichtet, war der zehnjährige Kooperationsvertrag mit Option mit Kirschsieper seitens der Klinikumverwaltung nicht mehr verlängert worden. Als Rückmeldung von Patienten, aber auch von Kollegen hatte der Radiologe "viel Unmut und Unverständnis" erfahren. Vor allem für die Mitarbeiterinnen sei die Trennung "sehr emotional und belastend" abgelaufen. Sie hätten sich "heulend verabschiedet", berichtet ihr ehemaliger Chef. Sie befinden sich bereits im (Rest-)Urlaub. Viele Kollegen in verschiedenen Fachbereichen hätten sich um sie "geradezu gerissen". Kirschsieper empfindet dies als "großen Solidarisierungsakt".

Der Facharzt für Nuklearmedizin und diagnostische Radiologie hatte sich als freier niedergelassener Arzt in beiden Häusern des Klinikums Mittelbaden eingemietet und in den vergangenen Jahren Tausende von Patienten untersucht und befundet. In Balg deckte er den nuklearmedizinischen Bereich ab, in Bühl die Radiologie, die Röntgenabteilung, die Computertomographie (CT) und die Kernspintomographie (MRT); letztere für stationäre wie ambulante Patienten. In der letzten Dezember-Woche würden in Bühl nur noch stationäre Patienten behandelt. Er spricht von einer "Zerstörung meines Lebenswerks".

In den Räumen im Erdgeschoss erinnert nicht mehr viel an die radiologische Abteilung. Büromöbel und technisches Gerät sind inzwischen "unter der Hand" veräußert worden und werden zwischen den Jahren abgeholt. Der Erlös wird im Januar der Lebenshilfe persönlich übergeben. Ein ursprünglich vorgesehener Flohmarkt fand dann doch nicht statt, weil nicht das Gefallen der Klinikleitung, so Kirschsieper. Er bedauert, dass es zuletzt so gut wie keine Kommunikation mehr gegeben habe. Für den MRT (Magnetresonanztomographen) hat er in einem niedergelassenen Arzt bereits einen Käufer gefunden. Er wird im Januar demontiert und abgeholt. Den technischen Aufwand schätzt der Facharzt auf "maximal eine Woche".

Christine Neu, Prokuristin und kaumännische Verantwortliche für den Standort Bühl, erklärt die Nichtverlängerung des Vertrags mit der Fusion der beiden Häuser zum Klinikum Baden-Baden/Bühl zum 1. Januar 2017. Die radiologische Abteilung in Bühl werde vom Chefarzt Prof. Matthias Funke übernommen. Von den beiden Oberärzten, die zu seinem Team gehören, werde einer in Bühl präsent sein. Außerdem seien hier bereits acht medizinisch technisch-radiologische Assistentinnen (MTRA) beschäftigt. Die bislang von Kirschsieper genutzten Büros würden vom Klinikum-Radiologen und von den MTR-Assistentinnen für den Bereitschaftsdienst genutzt. Stationäre Bühler Patienten würden zu einer Kernspinuntersuchung im kommenden Jahr nach Baden-Baden gefahren. Mittelfristig sei aber für den Standort Bühl die Anschaffung eines eigenen MRT geplant. Dies könne, so Christine Neu, bereits 2017 der Fall sein, spätestens aber im Jahr darauf. Sie betont: "Das medizinische Konzept steht und wird nun eben in Eigenregie fortgeführt."

Und was macht Boris Kirschsieper? Zunächst will er "zur Ruhe kommen und den Akku aufladen". Fürs Altenteil fühlt sich der 60-Jährige noch zu jung, zu unternehmungslustig. Und seine Fachkompetenz ist eh unbestritten. So ist es nicht verwunderlich, dass auch er Anfragen für eine Anschlussanstellung bekommen hat. Er sagt: "Ich bleibe der Radiologie erhalten. Sie ist mein Beruf und meine Berufung."