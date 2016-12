Ein Auftakt mit Pauken und Trompeten

Rastatt



Lobé gewinnt Musik-Contest Rastatt (up) - Die Sängerin Desirée Lobé hat nach einem mitreißenden Auftritt den Musik-Contest "Rastatt barockt den Weihnachtsmarkt" gewonnen. Der zweite Platz ging an die Ötigheimer Rockband Destiny Unkown, Dritter wurde die Karlsruher Sängerin Dana Rosa (Foto: up). » Weitersagen (up) - Die Sängerin Desirée Lobé hat nach einem mitreißenden Auftritt den Musik-Contest "Rastatt barockt den Weihnachtsmarkt" gewonnen. Der zweite Platz ging an die Ötigheimer Rockband Destiny Unkown, Dritter wurde die Karlsruher Sängerin Dana Rosa (Foto: up). » - Mehr