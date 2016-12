Beruflich das große Glück gefunden

Rheinmünster/Lichtenau "Ich empfinde es als großes Glück, hier arbeiten zu dürfen", freut sich Bettina Brugger über ihren geglückten Start als neue Gemeindereferentin der Seelsorgeeinheit Rheinmünster/Lichtenau. Die 42-jährige Bühlerin ist seit September in der katholischen Kirchengemeinde tätig. Sie schätzt die gute Zusammenarbeit in der Seelsorgeeinheit, die Vielseitigkeit ihrer Aufgaben und die offene, herzliche und freundliche Atmosphäre unter den Katholiken der beiden Rheingemeinden.

Ihren Beruf als Gemeindereferentin im kirchlichen Dienst sieht Brugger nicht als Job, sondern als Berufung. "Ich war eigentlich schon früh in der Kirche zu Hause", blickt die Mutter dreier Kinder im Alter von sieben, neun und elf Jahren in ihre eigene Kindheit zurück. Erste Erfahrungen in der Gemeindearbeit sammelte sie als Ministrantin, Lektorin und Gruppenleiterin in ihrer Heimatgemeinde Auenheim bei Kehl. Inmitten einer evangelisch geprägten Kommune nahm sie schon als Kind in einer relativ kleinen katholischen Gemeinschaft aktiv am Gottesdienst teil. "Wir feierten die Vorabendmesse oft nur mit 20 oder 25 Gottesdienstbesuchern", erinnert sie sich an die überschaubare Größe ihrer Kirchengemeinde heute schmunzelnd.

Als "überaus spannend" beschreibt Brugger die familiäre Konstellation in ihrem Elternhaus. Ihr Vater war ein aus Tunesien stammender Muslim, die Mutter stammt aus Serbien und gehört der katholischen Konfession innerhalb der christlichen Religionsgemeinschaft an. Religiöse Familienstreitigkeiten habe es keine gegeben, konstatiert die zusammen mit sieben Geschwistern aufgewachsene, ausgebildete Bürokauffrau heute rückblickend. Sie ist sich ohnehin sicher: Im Grunde glauben alle Menschen an den einen Gott. Nur die Wege zu ihm, findet sie, seien vielfältig.

Als junge Erwachsene absolvierte Brugger eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Das in der Freizeit ausgeübte Engagement für die Kirche, sei es in der Jugendarbeit oder der Sakramentenvorbereitung, weitete sie immer mehr aus. In dieser Zeit entdeckte sie für sich den Beruf der Gemeindereferentin. "Ich sah darin meinen Weg, innerhalb der katholischen Kirche als Frau zu arbeiten und meinem Herzen zu folgen", beschreibt sie die Beweggründe für ihre Entscheidung, sich nur ein Jahr nach der Ausbildung ganz in den Dienst der Kirche stellen zu wollen.

Ein dreijähriges Studium an der Fachakademie für Pastoral- und Religionspädagogik in Freiburg und ein anschließendes Anerkennungsjahr in Schopfheim bei Lörrach führte sie 1999 nach Kronau, wo sie ihre erste Stelle Gemeindereferentin antrat. 2001 wechselte sie nach Rheinstetten. Nach der Geburt ihres ersten Kindes 2005 widmete sie sich in den darauffolgenden elf Jahren ganz der Erziehung ihrer drei Kinder.

Der sich jetzt durch deren zunehmende Selbstständigkeit ergebende Freiraum erweckte in Bettina Brugger die Sehnsucht, ihrer Berufung neu zu folgen und sich wieder aktiv in den Dienst ihrer Kirche zu stellen. "Ich sehe mein Engagement hier in Rheinmünster und Lichtenau als Geschenk", freut sie sich über den gelungenen Wiedereinstieg. Zwar sei sie noch dabei, die Seelsorgeeinheit zu entdecken und alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter kennenzulernen, doch in einem ist sie sich sicher: "Was hier entsteht oder sich verändert, wird durch das gemeinsame Miteinander geprägt sein."

