Scherenschnitte öffnen Räume voller Poesie

Von Edith Horcher Bühlertal - Papier und Schere, mehr braucht die Bühlertälerin Eva Tornatzky nicht für ihre Handwerkskunst. Fast 75 Jahre Erfahrung hat sie damit. Dass ihre Scherenschnitte einmal als große, beeindruckende Krippenlandschaft die Menschen in der Weihnachtszeit erfreuen werden, davon hätte sie nie zu träumen gewagt. Seit Beginn der Adventszeit steht das aus Metall geschnittene Kunstwerk an der Haabergstraße beim Restaurant "Bergfriedel". Ein zweites Exponat kann vor dem Haus der Familie in der Albert-Schnebele-Straße besichtigt werden. Um die Umsetzung der Scherenschnitte von Papier in Metall und auf andere Materialien kümmert sich Tochter Christine Kunsmann mit ihrem Mann Jean-Jacques Geib. Die auf DIN-A4 gefertigten Schnitte werden vergrößert. Metallbetriebe im Schwarzwald setzen diese mittels Lasertechnik in Metall um. "Wir fanden die Scherenschnitte viel zu schade für die Schublade." In den vergangenen zehn Jahren haben beide viele Ideen entwickelt, die Kunstwerke in die Öffentlichkeit zu tragen. Ein ruhiges, ausdauerndes Händchen, um das sie viele jüngere Zeitgenossen beneiden mögen, hat Eva Tornatzky nach wie vor - auch mit ihren 91 Jahren. Mit vielen feinen Details schmückt sie ihre grazilen Blumenmotive, anmutigen Märchenfiguren und verspielten Szenen, die an die Zeit der Romantik und des Biedermeier erinnern. Dem Betrachter öffnen sie Räume voller Poesie und Sehnsucht. Vielleicht ist es gerade die innere Überzeugung der Künstlerin, die die Menschen berührt. Wie rote Fäden durchziehen Engelmotive Tornatzkys Lebenswerk. "Meine Mutter ist sehr gläubig. Engel sind für sie ganz reale Wesen. Sie geht davon aus, dass Gott jedem Menschen einen Schutzengel zur Seite stellt", erzählt Kunsmann. Einem solchen hatte ihre Mutter auch vertraut, als sie mit 17 Jahren aus dem rumänischen Banat nach Berlin ging, um dort eine Kinderpflegerinnenausbildung zu machen, bei der sie den Scherenschnitt kennenlernte. 1973, als der Eiserne Vorhang noch den Weg in den Westen abriegelte, siedelte sie dann mit ihren Kindern nach Deutschland um. "Weil wir viel Geld für die Ausreise aufbringen mussten, mussten wir anfangs überall sparen", blickt Kunsmann auf eine besondere Weihnachtsbegebenheit zurück, als sie 17 Jahre alt war und gerade eine Ausbildung machte. "Weil ich unbedingt einen Weihnachtsbaum wollte, sparte ich dann beim Busgeld. Ich schleppte den Baum also von Lichtental bis zu unserer damaligen Wohnung in Geroldsau." Die heimatlichen Wurzeln im Banat hat die Familie nie vergessen und vielfältige Kontakte gepflegt. Für viele arme Menschen, die dort infolge Gebrechlichkeit oder Krankheit große Not leiden, wird Kunsmann jedes Jahr zu einem realen Weihnachtsengel. Mit ihrem Verein Rumänienhilfe unterstützt sie seit mehr als 20 Jahren Bedürftige und bringt Freude und Hoffnung zur Weihnachtszeit. Immer wieder erreichen sie Dankesbriefe der alten Menschen. "Sie können sich Holz kaufen, um die Wohnung zu heizen, sich etwas Besonderes zu essen besorgen oder Arznei kaufen", so Kunsmann. Eine Frau habe geschrieben, dass sie sich ein Ferkel gekauft habe, um im Herbst schlachten zu können. Gerade auch diese Menschen gehen Kunsmann durch den Kopf, wenn sie die große Scherenschnittkrippe betrachtet.

