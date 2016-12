Eine Brücke der Freundschaft

Bühl - Dieser Anblick hat sich auf der geistigen Festplatte von Laura Wisser vermutlich für alle Zeiten eingebrannt: Abraham und Brayan sind zwei Brüder, zehn und zwölf Jahre alt: Der eine hat keine Schuhe und trägt als Hemd ein Schlafanzugoberteil. Der andere hat zumindest eine Hose. Weil diese aber gut drei Nummern zu groß ist, muss er den Bund mit der rechten Hand zusammenhalten, um überhaupt laufen zu können. Das sind nur einige Erlebnisse, die Laura Wisser als Erzieherin in einem Kinderheim in Nicaragua gemacht hat und sicherlich nie mehr vergessen wird.

Die heute 27-Jährige ist in Karlsruhe geboren, in Plittersdorf aufgewachsen und zog mit zehn Jahren in den Bühler Stadtteil Moos. Dort leben die Eltern heute noch. Vater Nikolaus (ein gebürtiger Elzacher) ist Schuldekan und katholischer Pastoralreferent in Bühl. Zudem ist er mit seinen "Gedanken zum Sonntag" regelmäßig Kolumnist im Wochenjournal WO.

Nach dem Abitur am Bühler Windeck-Gymnasium hat Laura Wisser noch keine konkreten Berufspläne. Also absolviert sie Praktika bei der Jugendpflege Rastatt und im Bühler Krankenhaus. Es waren prägende Zeiten, denn fortan "bin ich auf der Sozialschiene gelandet". In Freiburg studiert sie an der katholischen Hochschule schließlich "Soziale Arbeit" und schließt mit Bachelor ab. Das war im Mai 2013.

Zu dieser Zeit hatte sie sich bereits zwei Viren eingefangen: einen als Fan des SC Freiburg, den anderen für Lateinamerika. Und sie entscheidet sich für ein Auswärtsspiel. Nicht in München bei den Bayern und auch nicht in Berlin bei der Hertha. Nein, es musste Nicaragua sein, das "Land der tausend Vulkane" mit rund sechs Millionen Einwohnern, der Hauptstadt Managua, im Norden an Honduras grenzend und im Süden an Costa Rica. Man spricht dort überwiegend Spanisch, die absolute Lieblingssprache von Laura Wisser.

Im Internet wurde sie schließlich nach der richtigen Adresse fündig: mit dem Kinderheim "Puente de Amistad", was so viel heißt wie "Freundschaftsbrücke".

Dort leben Kinder und Jugendliche im Alter bis maximal 18 Jahre, 40 von ihnen als "Interne", also dort auch wohnhaft, und 30 Externe. Es sind Kinder aus ärmlichen Verhältnissen, deren Eltern oft nicht in der Lage sind, ihnen einmal täglich eine warme Mahlzeit vorsetzen zu können. Im "Puente de Amistad" vor den Toren Managuas ist die Verpflegung zwar meilenweit von einer gutbürgerlichen und abwechslungsreichen Küche entfernt, doch reicht es immerhin für ein "Gallo Pinto", ein Reis-Bohnen-Gericht, wahlweise mit Brot, Gemüse und hin und wieder auch mit Fleisch - und das immer in regelmäßiger Monotonie morgens, mittags und abends. Immerhin der Nachtisch lässt die Zunge schnalzen: mit Mango, Papaya oder Ananas, zum ganz überwiegenden Tail aus eigenem Anbau stammend.

Und doch: Die Kinder im Heim und in der dazugehörigen Martin-Luther-King-Schule nehmen ihre ärmliche Situation mit einer positiven Lebenseinstellung an. "Für mich ist beeindruckend, wie viel Kraft und Lebensfreude die Kinder selbst aus Kleinigkeiten schöpfen", schildert Laura Wisser ihre Eindrücke. Und doch sind sie irgendwie reich. Zu Reichtum und persönlichem Wohlbefinden bedarf es keines Smartphones. Im Heim und in der Schule wird dafür großer Wert auf Erziehung und Bildung gelegt, die wahren Werte, die eine Gesellschaft ausmachen.

Und doch: Die finanzielle Basis muss stimmen. Und hierfür sorgt unter anderem der Ettlinger Verein "Freundschaftsbrücke Nicaragua", den Alheide Siess gegründet hat und bei dem Laura Wisser inzwischen als Schriftführerin fungiert. Jedes Vorstandsmitglied ist zugleich so etwas wie ein Kassenwart, denn es gilt Geld für den nicaraguanischen Partnerverein SIANIJ ("Ja zur Kindheit und Jugend") aufzutreiben. Und das, weiß Wisser, "ist nicht immer leicht". Die Finanzierung von Heim und Schule in Managua basiert im Wesentlichen auf Spenden und Aktionen wie beispielsweise Basare. Von staatlicher Seite gibt es wenig Unterstützung.

Schuhe, T-Shirt und Hose passen

Auch nicht für sie, die Ehrenamtliche. Ein Flug nach Nicaragua kostet zwischen 800 und 900 Euro, ist reich an Strapazen und führte in diesem Jahr beim inzwischen dritten Besuch über viele Umwege: von Stuttgart über Amsterdam und Panama City nach Managua. 20 Stunden und mehr kommen da schnell auf die Uhr. Nervig sind vor allem die Wartezeiten in den Flughäfen von bis zu fünf Stunden. Der Lohn ist gleichwohl nicht in Geld aufwiegen. Es sind die strahlenden, leuchtenden Kinderaugen in Schule und Heim.

Aber auch die Eltern erfahren dank der Spenden aus Baden Unterstützung. Einmal im Monat bekommen sie Lebensmittel (in der Regel Bohnen und Reis) sowie Waren des täglichen Bedarfs. Und inzwischen haben auch Abraham und Brayan Schuhe, Hemd und passende Hose.

Laura Wisser ist wieder zurück in ihrer Bühler Heimat. Die Sozialarbeiterin an der Kuppenheimer Realschule kann nun wieder ihren Hobbys frönen. Dazu gehört an vorderster Stelle die Musik: Bei der Trachtenkapelle Lichtenau spielt sie Klarinette. Und sie freut sich schon auf den Februar, wenn die Fußballwinterpause zu Ende ist. Dann ist Laura Wisser an jedem Wochenende auf den Fußballplätzen der Region. Ihre beiden Brüder spielen in der ersten Mannschaft des SV Ulm. Und immer steht am Spielfeldrand ihre Schwester Laura - ob zuhause im Münzwald oder auswärts. Auf sie ist Verlass.

In der Bundesliga drückt sie beide Daumen dem SC Freiburg, nicht aber dem FC Bayern. "Die werden leider wahrscheinlich wieder deutscher Meister", argwöhnt sie. Immerhin verfügen Robben, Müller, Lahm & Co. über Schuhe und Trikots. Und auch die kurzen Hosen passen wie maßgeschneidert.