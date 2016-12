Bauarbeiter vermöbelt Halbschwester

Andere Länder, andere Bräuche Baden-Baden (as) - In Spanien dauert die Weihnachtszeit vom 8. Dezember bis 6. Januar und es gibt in den Familien eine große Tradition der Weihnachtskrippen (Foto: as). Heilig Abend ist ein Familienfest, aber die Bescherung erfolgt in Spanien durch die Heiligen Drei Könige - am 6. Januar. » Weitersagen (as) - In Spanien dauert die Weihnachtszeit vom 8. Dezember bis 6. Januar und es gibt in den Familien eine große Tradition der Weihnachtskrippen (Foto: as). Heilig Abend ist ein Familienfest, aber die Bescherung erfolgt in Spanien durch die Heiligen Drei Könige - am 6. Januar. » - Mehr