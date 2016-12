Himmlisches Instrument drückt Ruhe und Besinnlichkeit aus Schwarzwaldhochstraße (aw) - Ein erlesenes Harfenkonzert in einem außergewöhnlichen Ambiente, das erlebten zahlreiche Gäste im Atrium der Max-Grundig-Klinik am ersten Weihnachtsfeiertag. Frauke Horn lud die Besucher dazu ein, zu den Klängen ihrer Harfe die Seele baumeln zu lassen. (aw) - Ein erlesenes Harfenkonzert in einem außergewöhnlichen Ambiente, das erlebten zahlreiche Gäste im Atrium der Max-Grundig-Klinik am ersten Weihnachtsfeiertag. Frauke Horn lud die Besucher dazu ein, zu den Klängen ihrer Harfe die Seele baumeln zu lassen. Die Solistin verzauberte mit etlichen Eigenkompositionen unterschiedlicher musikalischer Stilrichtungen aus verschiedenen Kontinenten. Horn gewann das Publikum schnell für sich, als sie gleich zu Beginn über die Geschichte des nicht alltäglichen Instrumentes erzählte. "Es ist ein menschliches Bedürfnis sich über Saitenklänge auszudrücken" - nach dieser Philosophie präsentierte sie ihre Stücke. In dem ersten Stück "Harp for heart" (Harfe fürs Herz) stellte sie eine Komposition vor, die sie ursprünglich für eine Benefiz-CD für Herzkranke Kinder aufgenommen hatte. Hier demonstrierte sie, was die Harfe auszudrücken vermag: Ruhe und Besinnlichkeit - eine ideale Ergänzung, um das Weihnachtsfest würdevoll ausklingen zu lassen. Wie sehr die Künstlerin ihr Publikum mit den Harfenklängen berührte und in eine andere Sphäre entführte, lies sich an den Reaktionen der Zuhörer ablesen. Denn diese wirkten mit geschlossenen Augen völlig in sich gekehrt, als Horn den Titel "Le coeur" (das Herz) vorstellte. Hochkonzentriert versprühte sie bei ihrem Zupfen aber trotzdem eine gewisse Leichtigkeit. Hohe, sich schnell wiederholende Läufe zeugten von der impulsiv erzählten Geschichte über die Poesie des Herzens. So leicht, wie Schneeflocken auf die Erde rieseln, so sanft zupfte Horn virtuos die Saiten ihres himmlischen Instrumentes bei dem Titel "Winterlandschaft". Eine Hommage an die römische Göttin der Liebe, Venus, begann sie mit frappierend emporsteigenden und abrupt fallenden Läufen in einem aufwühlenden Fortissimo. Die kunstvoll eingebauten Dissonanzen spiegelten den irdischen Unfrieden aus Sicht des Planeten Venus bei dem Titel "Mille Stelle" wider. In einem anderen Stück nahm die Solistin die Besucher mit auf eine Reise nach Fernost. Eindrücklich beschrieb sie die Symbolik eines gesunden und vitalen Lebensrhythmus. Laut Frauke Horn steht das Wasser hier als Zeichen für Vitalität. Für die Künstlerin stellte diese exotisch klingende Melodie eine ganz individuelle Art dar, den Gästen für das neue Jahr viel Lebenskraft mit auf den Weg zu geben. Als würden federleicht Schmetterlinge mit schnellen Flügelschlägen durch den Raum schweben, so erhaben klang die Harfe bei einer Komposition, die Horn den zauberhaften Geschöpfen widmete und mit der sie die Gäste mit friedlichen Klängen verabschiedete.

