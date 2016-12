Keine schöne Bescherung

Alles ging blitzschnell. Vielleicht 15 Sekunden, maximal 30, dann waren die Schreckmomente auch schon wieder vorbei. Was zurückblieb waren Angst, blanke Wut und eine ziemlich schlaflose Nacht.

Die letzten Gäste hatten zu diesem Zeitpunkt das Lokal längst verlassen, die Eingangstür zur Mühlenstraße war verschlossen. Meier vermutet, dass die Täter ihn und seine Mitarbeiterin durch ein Fenster bei der Abrechnung der Tageseinnahmen beobachtet haben. Sämtliche Plätze im Gastraum waren belegt, der sich dann aber so kurz vor Weihnachten rasch wieder leerte. Und rasch waren auch die Täter wieder verschwunden: "Geld her, es passiert nichts!", rief einer der beiden und fuchtelte mit seiner Pistole, um den Küchenmeister und seine Angestellte in Angst und Schrecken zu versetzen. Meier rückte die gesamten Einnahmen heraus. Es war, aufgrund des guten Besuchs, ein namhafter Betrag. Auch das Trinkgeld war damit futsch. "Da arbeitet man den ganzen Tag", regt sich Meier auch zwei Tage danach immer noch tierisch auf, und am Ende stehe man mit leeren Händen da.

Die beiden Täter beschreibt er als eher klein und schmächtig. Ihre Gesichter waren mit Nylon-Mützen vermummt, beide hatten Handschuhe an. Einer trug ein Kapuzen-T-Shirt, der andere eine dunkle, wattierte Jacke mit silbernem und anthrazitfarbenem Rautenmuster. Der Mann mit der Pistole hatte zudem eine Base-Cap auf. Beide sollen, so Meier, Deutsch mit südländischem, vielleicht auch südosteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Nach der Geldübergabe flüchteten sie zu Fuß in Richtung Johannesplatz. Ein dort ansässiger Wirt will zum Tatzeitpunkt zwei Männer davonrennen gesehen haben.

Günther Meier alarmierte umgehend die Bühler Polizei, die dann auch "superschnell da war". Später trafen auch Kriminalbeamte ein. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die die Täter auf der Flucht gesehen haben könnten. Sie werden gebeten, sich unter (0781) 21-2820 zu melden. Große Hoffnung, dass die Täter gefasst werden, hat Meier nicht: "Da wird alles zunächst mal aufgenommen, eine Zeit lang ermittelt, und am Ende gelangt alles zu den Akten." Immerhin: Die Resonanz besorgter Bürger und Stammgäste ließ nicht lange auf sich warten: Für jeden Anruf und jede Nachfrage ein Euro - und es wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk zusammengekommen.

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag gingen Meier und sein Team bereits schon wieder ihrer gewohnten Arbeit nach. Das Lokal war an beiden Tagen ausgebucht. Gestern gab es als besonderes Schmankerl glutenfreies Hirschgulasch und rosa gebratene Entenbrust an Feldsalat.

In dem 1899 erbauten Haus wurde und wird die gutbürgerliche Küche gepflegt, die vergangenen 33 Jahre lang von Günther Meier und der vor zwei Jahren verstorbenen Ehefrau Gabi. Die "Blume" gilt als gastronomische Heimat nicht nur für die Hänferdörfler und ist unter anderem bekannt und geschätzt für schmackhafte Leber- und Nierle-Gerichte.

Und auf einer Kreidetafel wenige Meter neben dem Seiteneingang hatte Günther Meier noch vor wenigen Tagen geschrieben: "Wir wünschen unseren Gästen eine besinnliche Adventszeit und genussvolle Weihnachtstage". Die beiden Maskenmänner kann er mit Sicherheit nicht gemeint haben.